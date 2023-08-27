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Akşener’in ardından Özlale’de CHP’yi bombaladı! İmamoğlu ve Yavaş’a yerel seçim resti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2023
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Akşener’in ardından Özlale’de CHP’yi bombaladı! İmamoğlu ve Yavaş’a yerel seçim resti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurarak ittifak kapılarını kapattı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "yüreksizsiniz" diye sitem eden Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız" dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP fondaşı Halk TV canlı yayınına katılan İYİ Partili Ümit Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." İfadelerini kullanırken, ‘yerel seçim’ restini bir kez daha gözler önüne serdi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdıran ancak gelen mağlubiyet sonrası Bay Kemal'i yerin dibine soktu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda seçimlerde mensubu olduğu koalisyon masası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta bombardımana tuttu.

Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil; biz, âdeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da, mücadele ettik. Meselemiz, Türkiye olduğu için; nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ama ne yazık ki, nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz, "önce millet, önce memleket" dedik. Ama ne yazık ki, 'önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık" dedi. Akşener, "Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle yüce Türk milletinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA İMAMOĞLU'NA ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ'A DESTEK YOK!

Yerel seçimlerde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş aday gösterilse bile İYİ Parti'nin destek vermeyeceği, kendi adaylarını çıkartacağı konuşulmaya başlandı.

Bu durumun en net göstergesi Meral Akşener'in 'Büyük Taarruz' konuşmasında İmamoğlu ve Yavaş'a yönelik "Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilseydi" sözleri olarak karşımıza çıkıyor.

CHP HDPKK İTTİFAKINI BOMBALADI

Kendi menfaatleri için, bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini ve kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine, destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle, herhangi bir iş birliği yapmayacağız.

26 Ağustos'ta Akşener'in, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu zehir zemberek sözlerle adeta bombardımana tutmasının ardından, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, fondaş Halk TV canlı yayınında CHP ile yaşanan gerilime yönelik bomba açıklamalarda bulundu.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ BİZİM İÇİN ARTIK CHP'NİN BELEDİYE BAŞKANLARIDIR"

Öte yandan Halk TV canlı yayınına katılan İYİ Partili Ümit Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." diye konuştu.

İYİ PARTİLİ ÖZLALE 'KONUŞURSAM GÜNDEM OLURUZ' DEDİ SUNUCU ARAYA GİRDİ

Özlale, "Rahatlıkla kazanabileceğimiz seçimi kaybettik. Mart başında hangi anket şirketine bakarsanız bakın Erdoğan karşısında kazanması en zor adayı bize aday olarak son ana kadar saklayıp ondan sonrasında da söylediler. Yaşananları biraz daha açabilirim konuşursam da TT oluruz" ifadelerini kullandı.

Özlale'nin bu sözlerinin programın sunucusu tarafından, "Siz başlıkları açarsınız da Sayın Sezgin Tanrıkulu'na döneyim isterseniz" diyerek bölünmesi de dikkat çekti.

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