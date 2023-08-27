Akşener’in ardından Özlale’de CHP’yi bombaladı! İmamoğlu ve Yavaş’a yerel seçim resti

İYİ PARTİLİ ÖZLALE 'KONUŞURSAM GÜNDEM OLURUZ' DEDİ SUNUCU ARAYA GİRDİ

Özlale, "Rahatlıkla kazanabileceğimiz seçimi kaybettik. Mart başında hangi anket şirketine bakarsanız bakın Erdoğan karşısında kazanması en zor adayı bize aday olarak son ana kadar saklayıp ondan sonrasında da söylediler. Yaşananları biraz daha açabilirim konuşursam da TT oluruz" ifadelerini kullandı.

Özlale'nin bu sözlerinin programın sunucusu tarafından, "Siz başlıkları açarsınız da Sayın Sezgin Tanrıkulu'na döneyim isterseniz" diyerek bölünmesi de dikkat çekti.