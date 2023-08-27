Akşener İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef aldı! Yerel seçimlerde İzmir için harekete geçtiler! Ümit Özlale...
Seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yaptığı açıklamalarda Bay Kemal'i bombaladı. Akşener "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da sitem etti. İki ismi de Kılıçdaroğlu'nun karşısında cesaretsizlikle suçlayan Akşener'in CHP'nin kalesi İzmir'de de ayrı aday çıkaracağı iddia edilirken bu ismin de Ümit Özlale olabileceği konuşuluyor. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve yaşanan mağlubiyet sonrası Bay Kemal'i bombalayan Akşener dün yaptığı konuşmayla da ittifakta köprüleri attı.
"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hata olduğunu dile getiren Akşener, "Nefislerimizi kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce şahsım diyenlerle koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" dedi.
"BEN SUSTUM %60 İLE KAZANIRIZ DİYELER SUSMADI"
Seçimin kaybedilmesinde suçu İYİ Parti'ye atan CHP kurmaylarına sert tepki gösteren Akşener, "Ben sustum, yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum, onları yırtıp atanlar susmadı. TV'lere çıkıp yüzsüz yüzsüz bize yüklemeye kalkıştılar. Yeni bir umuda tutunmak isteyen milyonlar öfkeyle doldu. Yapmamız gereken, hatalarından ders alan muhalefet olarak milletimizin önüne çıkmaktı. İyi Parti'yi ve beni günah keçisi yapmaya kalktılar. Hakikati bilenler tek kelime etmedi. Bunların hepsi midemi bulandırdı. Bu sessizliği sürdürmek mümkün değil artık" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SİTEM: "YÜREKSİZLER..."
İYİ Parti Genel Başkanı'nın gündeminde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da var idi. İmamoğlu ve Yavaş'a 'yüreksizsiniz' diye sitem eden Akşener şu ifadeleri kullandı;
Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Türk milletinden, sizlerden özür diliyorum. Önleri kesilmek istendiğinde yardımlarına koştum, yanlarında durdum, her türlü hakareti, iftirayı göğüsledim. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.
Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için herkesten özür diliyorum.
Allah'ım şahittir ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar. Onlar adına da özür diliyorum. Milletimiz kadar yürekli olamayanlar için özür diliyorum.
"SEÇİMLERE KENDİ KADROLARIMIZLA ÇIKACAĞIZ"
Akşener, parti tabanının isteği olan 'müstakil seçim' talepleri doğrultusunda "Kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız" diyerek ittifakı resmen bitirdi.
İSTANBUL'DA İMAMOĞLU'NA ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ'A DESTEK YOK!
Yerel seçimlerde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş aday gösterilse bile İYİ Parti'nin destek vermeyeceği, kendi adaylarını çıkartacağı konuşulmaya başlandı.
Bu durumun en net göstergesi Meral Akşener'in 'Büyük Taarruz' konuşmasında İmamoğlu ve Yavaş'a yönelik "Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilseydi" sözleri olarak karşımıza çıkıyor.
Hatırlanacağı üzere Akşener, 14-28 Mayıs seçimlerinde aday belirleme sürecinde hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş'a "Çıkın aday olun" çağrısı yapmış, "Sizi destekleriz" mesajı vermişti.
Akşener son olarak 'yüreksiz' göndermesi yaptığı İmamoğlu ve Yavaş'ı "ateşten gömleği giydiremedik" sözleriyle hedef aldı.
İZMİR'E ÜMİT ÖZLALE
İstanbul ve Ankara'da CHP adayını desteklemeye soğuk bakan İYİ Parti CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de de kendi adayını çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin İzmir için adaylığı konuşuluyor.
Gelinen bu noktada 28 Mayıs sonrası başlayan ittifak krizi, Akşener'in 26 Ağustos'ya Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yaptığı açıklamalarla içinden çıkılmaz bir boyut aldı.
Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına 'İttifak yokmuş gibi' yerel seçimlere hazırlanın talimatı vermişti. İYİ Partililer de ittifak istemediğini yüksek perdeden dillendirmişti.
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