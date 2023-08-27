Akşener İmamoğlu ve Yavaş’ı hedef aldı! Yerel seçimlerde İzmir için harekete geçtiler! Ümit Özlale...

"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hata olduğunu dile getiren Akşener, "Nefislerimizi kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce şahsım diyenlerle koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" dedi.

"BEN SUSTUM %60 İLE KAZANIRIZ DİYELER SUSMADI"

Seçimin kaybedilmesinde suçu İYİ Parti'ye atan CHP kurmaylarına sert tepki gösteren Akşener, "Ben sustum, yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum, onları yırtıp atanlar susmadı. TV'lere çıkıp yüzsüz yüzsüz bize yüklemeye kalkıştılar. Yeni bir umuda tutunmak isteyen milyonlar öfkeyle doldu. Yapmamız gereken, hatalarından ders alan muhalefet olarak milletimizin önüne çıkmaktı. İyi Parti'yi ve beni günah keçisi yapmaya kalktılar. Hakikati bilenler tek kelime etmedi. Bunların hepsi midemi bulandırdı. Bu sessizliği sürdürmek mümkün değil artık" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SİTEM: "YÜREKSİZLER..."

İYİ Parti Genel Başkanı'nın gündeminde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da var idi. İmamoğlu ve Yavaş'a 'yüreksizsiniz' diye sitem eden Akşener şu ifadeleri kullandı;



Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Türk milletinden, sizlerden özür diliyorum. Önleri kesilmek istendiğinde yardımlarına koştum, yanlarında durdum, her türlü hakareti, iftirayı göğüsledim. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.



Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için herkesten özür diliyorum.



Allah'ım şahittir ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar. Onlar adına da özür diliyorum. Milletimiz kadar yürekli olamayanlar için özür diliyorum.