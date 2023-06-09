CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na adaylık sözleri sonrası yaylım ateşi: İstifa et be adam! Sinir hastası ettin bizi...
13 seçimdir Başkan Erdoğan karşısında kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu tabanında büyük tepki çekerken istifa etmeye de yanaşmıyor. Bay Kemal bununla da kalmayıp seçimlerdeki mağlubiyetin faturasını MYK üyelerine keserken kendisine yakın isimleri MYK'ya getirdi. Diğer yandan seçimlerden sonra ekranlara çıkmayan Kılıçdaroğlu bu akşam katıldığı canlı yayında seçim sürecini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun ekranlarda olduğu anlarda CHP yandaşı Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bay Kemal'i eleştirirken "Guguk Kuşu'nun pişkinliği hayranlık verici" ifadelerini kullandı. Diğer yandan CHP'ye gönül veren bir vatandaş Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayın sonrası çektiği videoda "İstifa et be adam! Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Sinir hastası ruh hastası ettin bizi." diyerek Bay Kemal'e isyan etti. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı tarihi hezimetle tabanında büyük bir tepkiye maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeye yanaşmazken, seçimlerin faturasını MYK üyelerine kesti.
BAY KEMAL KOLTUĞA YAPIŞTI
Seçimlerden sonra istifası beklenen ancak "mücadeleye devam" mesajı veren Kılıçdaroğlu bir yandan da yeni oluşum için kolları sıvarken tüm MYK üyelerinin istifasını aldı. Yeni MYK'sını açıklayan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağladı.
KURULTAY VE YEREL SEÇİM ÖNCESİ KONUMUNU SAĞLAMA ALIYOR
Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini değerlendiren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "MYK listesindeki kritik nokta: Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendisine bağladı. Böylece olağan kurultay ve yerel seçim öncesi konumunu sağlama alıyor." dedi.
Bu gelişmeler sonrası seçim mağlubiyeti 12 günde hazmedebilen Kılıçdaroğlu, fondaş Sözcü TV'ye konuk olurken seçim sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından tatmin olmayan CHP'liler Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.
İSTİFA ET BE ADAM!
Bir vatandaş sosyal medyadan yayınladığı videoda "İstifa et be adam! Demokrasi bunu gerektirir! Sen bu halkı aptal mı zannediyorsun! Dinlemek istemedim sinir hastası olmamak için. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Sinir hastası ruh hastası ettin bizi. Seçim gecesi ömrümden 5 yıl gitti. Bu yayından sonra da 5 yıl itti. İstifa et be adam!" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de açıklamalarda bulunduğu sırada Twitter hesabından paylaşım yapan CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil, "Guguk Kuşu'nun pişkinliği hayranlık verici" ifadelerini kullandı.
Özdil, geçtiğimiz günlerde yine Kılıçdaroğlu'nu "guguk kuşu" üzerinden isim vermeden hedef almıştı.
GUGUK KUŞU OPERASYONU
Özdil "CHP'nin gerçek evlatlarını, Atatürkçüleri dışarı atıp, ikinci cumhuriyetçileri, sorosçuları monte etmek, gözümüzün içine baka baka "guguk kuşu" operasyonudur. Gaflet değil, delalettir." paylaşımında bulunmuştu.
Yılmaz Özdil, 5 Kasım 2015 tarihinde Sözcü gazetesindeki "Guguk Kuşu" başlıklı yazısında CHP'nin ele geçirildiğine yönelik bir yazı kaleme almıştı.
Özdil yazısında şunları kaydetmişti:
GUGUK KUŞU TEHLİKESİ
"Guguk kuşu.
En tehlikeli…
En sinsi kuş türüdür.
Gözüne kestirdiği yuvanın etrafında dolanır, saksağan yuvası, ispinoz yuvası, ötleğen yuvası fark etmez, yabancı türlerin yumurtlamasını, kuluçkaya yatmasını bekler, uygun zamanı kollar, hedef aldığı yuva boş bırakıldığında, anında gelir, kaşla göz arasında bir yumurtayı yuvadan atar, kendi yumurtasını onun yerine yerleştirir, pırrr, gider.
Yuvanın sahibi geri döner, kendi yumurtalarından birinin dışarı atıldığını, onun yerine kendisinden olmayan yumurtanın monte edildiğini fark etmez, kuluçkaya yatmaya devam eder.
Guguk yavrusu, kendisini oraya monte eden annesi kadar tehlikeli, annesi kadar sinsidir. Hangi yuvaya bırakılırsa bırakılsın, kabuğunu öbür yumurtalardan en az bir gün önce kırar, bir gün önce doğar.
VEHAMETİN FARKINDA OLMAYAN ZAVALLI ANA...
Ve, doğar doğmaz…
Uygun zamanı kollar, yuva boş bırakıldığında, ittirir kaktırır, öbür yumurtaları yuvadan dışarı atar.
Böylece… Yuvanın gerçek evlatları imha edilir, guguk yavrusu kendisine ait olmayan yuvanın tek mirasçısı olur.
Kandırdığı, yuvasına yerleştiği ana'nın şefkatini, fedakarlığını, besleme, koruma kollama, büyütme içgüdüsünü sömürmeye başlar.
Vahametin farkında olmayan zavallı ana besler, besler, besler… Guguk yavrusu, kendisini besleyen ana'dan daha iri hale gelir.
Artık işi bitmiştir.
Yuvaya ihtiyacı kalmamıştır.
Ne yapar biliyor musunuz?
Yuvayı dağıtır.
Öyle gider.
Yeni CHP…
Guguk kuşudur.
Atatürkçüleri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarı atıp, ikinci cumhuriyetçileri, siyasal İslamcıları, Kürt milliyetçilerini, liboşları, cemaatçileri, soykırımcıları, tescilli ajanları, sorosçuları monte etmek… Gözümüzün içine baka baka "guguk kuşu operasyonu"dur.
Gaflet değildir. Dalalettir.
Alt kadrolardaki insanlar Mustafa Kemal Türkiyesi ve devrimlerini korumak için çırpınırken, Yeni CHP'nin tepesine paraşütle indirilenlerin amacı, partiyi partisizleştirmektir. Kimliksizleştirmektir.
"Ne yaparsak yapalım kazanamıyoruz" duygusunu, "yenilgiyi kanıksama" duygusunu, Atatürkçü seçmenin zihninde kökleştirmektir.
Üstelik tüm bunları… CHP'yi yuvası olarak bilenlerin, adeta ana şefkatiyle sahip çıkanların, sevgisini, fedakarlığını, sömürerek yapmaktır.
Üç milyon altı yüz yetmiş beş bin dokuz yüz kırk ikinci defa,belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum… CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir.
"Sen kim oluyorsun da, bize bunları söylüyorsun" diyenler olabilir… İzah edeyim.
Gençliğe Hitabe'den aldığım yetkiyle söylüyorum.
Tıpış tıpış değil…
Defolup gideceksiniz kardeşim!"
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