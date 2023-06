CHP’lilerden Kılıçdaroğlu’na adaylık sözleri sonrası yaylım ateşi: İstifa et be adam! Sinir hastası ettin bizi...

Bu gelişmeler sonrası seçim mağlubiyeti 12 günde hazmedebilen Kılıçdaroğlu, fondaş Sözcü TV'ye konuk olurken seçim sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından tatmin olmayan CHP'liler Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.

İSTİFA ET BE ADAM!

Bir vatandaş sosyal medyadan yayınladığı videoda "İstifa et be adam! Demokrasi bunu gerektirir! Sen bu halkı aptal mı zannediyorsun! Dinlemek istemedim sinir hastası olmamak için. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Sinir hastası ruh hastası ettin bizi. Seçim gecesi ömrümden 5 yıl gitti. Bu yayından sonra da 5 yıl itti. İstifa et be adam!" ifadelerini kullandı.