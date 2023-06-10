10 Haziran 2023, Cumartesi
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CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na adaylık sözleri sonrası yaylım ateşi: İstifa et be adam! Sinir hastası ettin bizi...
13 seçimdir Başkan Erdoğan karşısında kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu tabanında büyük tepki çekerken istifa etmeye de yanaşmıyor. Bay Kemal bununla da kalmayıp seçimlerdeki mağlubiyetin faturasını MYK üyelerine keserken kendisine yakın isimleri MYK'ya getirdi. Diğer yandan seçimlerden sonra ekranlara çıkmayan Kılıçdaroğlu bu akşam katıldığı canlı yayında seçim sürecini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun ekranlarda olduğu anlarda CHP yandaşı Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bay Kemal'i eleştirirken "Guguk Kuşu'nun pişkinliği hayranlık verici" ifadelerini kullandı. Diğer yandan CHP'ye gönül veren bir vatandaş Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayın sonrası çektiği videoda "İstifa et be adam! Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Sinir hastası ruh hastası ettin bizi." diyerek Bay Kemal'e isyan etti. İşte detaylar...