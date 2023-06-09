Kemal Kılıçdaroğlu’ndan seçim gecesine ilişkin açıklama: Ağır bir yenilgi olarak görmek kabul edilemez

PİŞMANLIĞIM YOK

Yaptıklarımdan herhangi bir pişmanlık duymuyorum. Demokrasiyi savunanları CHP bir araya getirdi ama bunlar konuşulmuyor. Türk siyasetinde önemli bir aşamayı kaydettik. Toplumun her kesimiyle diyalog kurduk. Biz kazanacağımıza inanıyorduk, anketler de böyle söylüyordu. CHP sıradan bir parti değildir, tarihte en zor sınavları veren partidir. CHP Genel Başkanları asla ve asla geri adım atmamıştır. Önce MYK'mızı vekillerimizi topladık. Parti Meclisi'ndeki her bir arkadaşımızı topladık.

BÜTN ANKETLER KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORDU

Kılıçdaroğlu "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inandık." ifadelerini kullandı.