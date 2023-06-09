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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim gecesine ilişkin açıklama: Ağır bir yenilgi olarak görmek kabul edilemez

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan seçim gecesine ilişkin açıklama: Ağır bir yenilgi olarak görmek kabul edilemez

Seçimlerde arkasına aldığı HDP ve PKK desteğine rağmen büyük bir hezimet yaşayan ve CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu adaylık konusunda herhangi bir pişmanlığının olmadığını söylerken "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inandık." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla HDP ve PKK'nın desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranı tabanında hayal kırıklığına neden olurken, istifaya yanaşmadı. Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu, MYK'da tüm isimlerin istifasını alarak bu isimlerin yerine kendisine yakın isimleri atadı.

Seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından Sözcü TV'deki canlı yayına katılan Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PİŞMANLIĞIM YOK

Yaptıklarımdan herhangi bir pişmanlık duymuyorum. Demokrasiyi savunanları CHP bir araya getirdi ama bunlar konuşulmuyor. Türk siyasetinde önemli bir aşamayı kaydettik. Toplumun her kesimiyle diyalog kurduk. Biz kazanacağımıza inanıyorduk, anketler de böyle söylüyordu. CHP sıradan bir parti değildir, tarihte en zor sınavları veren partidir. CHP Genel Başkanları asla ve asla geri adım atmamıştır. Önce MYK'mızı vekillerimizi topladık. Parti Meclisi'ndeki her bir arkadaşımızı topladık.

BÜTN ANKETLER KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORDU

Kılıçdaroğlu "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inandık." ifadelerini kullandı.

KURULTAY YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE

Oturduk sonrasında şu karara vardık, toplumda bir talep var biz de hukuk kuralları çerçevesinde gerekeni yapacağız. Yetkiyi tümüyle partiye bıraktık. Kurultay yerel seçimlerden önce. Benim düşüncem yerel seçimlerden önce genel başkanın seçilmesi ve bitmesi. Bu toplumun yarısı demokrasiden yana oy kullandı. Evet, kazanamadık gayet iyi biliyorum ama bu umutsuz olmamamızı sağladı. İkinci turda yüzde 60-40 olsaydı sonu felaket olan bir seçim olurdu.

AĞIR BİR YENİLGİ DEĞİLDİ

Gazeteyi televizyonu okuyan tartışanlar yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş. Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak kabul etmek doğru değil.

KIRSALDAKİ İNSANLARI KÜÇÜMSEDİ

Kılıçdaroğlu ayrıca "Kırsaldaki insana ayda 500 lira verdiğinizde zaten köyde harcayacak yeri yok" ifadeleriyle oy alamadığı vatandaşları küçümser ifadeler kullandı.

ADAY OLACAK MISINIZ SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Kurultayda aday olacak mısınız? sorusuna karşı bir süre sessiz kalan Kılıçdaroğlu ne diyeceğini bilemeyince "Aday olup olmamanın hiç önemi yok" ifadesini kullandı.

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