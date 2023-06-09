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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'işine bak' mesajı: Birinci öncelikleri seçildikleri yere hizmet etmek

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Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na ’işine bak’ mesajı: Birinci öncelikleri seçildikleri yere hizmet etmek

28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrası istifaya yanaşmayan ve faturayı MYK'ya kesip tüm isimlerin istifasını alan Kemal Kılıçdaroğlu bu isimlerin yerine kendine yakın kişileri getirdi. Seçimlerden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı kafa kaldırırken, değişim vurgusunu tekrarladı. Seçimlerden 12 gün sonra ekranlara çıkan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun bu göndermelerine yanıt verirken "Belediye başkanlarının birinci öncelikleri seçildikleri beldeye hizmet etmektir. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti." dedi. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken arkasına aldığı HDP ve PKK desteğine rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi parti tabanında büyük bir tepkiyle karşılandı.

Kılıçdaroğlu istifa etmek yerine MYK'daki tüm isimlerin istifasını alırken bu kişilerin yerlerine kendisine yakın isimleri getirdi.

MYK'DA YER ALMAYAN İSİMLER

Seçimlerden sonra CHP'de yaşanan değişimde bir önceki MYK'da yer alan genel başkan yardımcıları Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın yeni MYK'da yer almadı. 17 kişilik MYK'dan 12 isim yeni A Takımı'nda yer almadı.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLERİ YOLLADI

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, MYK listesiyle ilgili bir detayı sosyal medyadan paylaştı. Yarkadaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece hazırladığı MYK taslak listede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri de değerlendirmişti. Ancak dün sabah Mariott'ta İmamoğlu ile yaptığı kahvaltıdan sonra yeni kararlar aldı ve listeye yeniden şekil verdi. Yeni MYK'da İmamoğlu'na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı. (Pazar günü için görüşme talebi İmamoğlu'ndan gelmişti.)" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Koltuğu bırakmaya yaşanmayan Kılıçdaroğlu nedeniyle CHP içinde iç karışıklıklar artarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimleriden bir gün sonra kameralar karşısına geçerek "Topyekün değişim" vurgusu yaptı.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİ SEÇİLDİĞİ BELDEYE HİZMET ETMEK"

Seçimlerin ardından 12 gün sonra ekranlara çıkan Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun bu çağrısına yanıt verirken "Belediye başkanlarının birinci öncelikleri seçildikleri beldeye hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

"BURALARI BIRAKIP BAŞKA İŞLERLE UĞRAŞMAK OLMAZ"

Kılıçdaroğlu diğer yandan "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Ağır bir yenilgi olarak görmek kabul edilemez

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