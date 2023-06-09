Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na ’işine bak’ mesajı: Birinci öncelikleri seçildikleri yere hizmet etmek

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLERİ YOLLADI

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, MYK listesiyle ilgili bir detayı sosyal medyadan paylaştı. Yarkadaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece hazırladığı MYK taslak listede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri de değerlendirmişti. Ancak dün sabah Mariott'ta İmamoğlu ile yaptığı kahvaltıdan sonra yeni kararlar aldı ve listeye yeniden şekil verdi. Yeni MYK'da İmamoğlu'na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı. (Pazar günü için görüşme talebi İmamoğlu'ndan gelmişti.)" dedi.