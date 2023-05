Kemal Kılıçdaroğlu Kandil’in ve HDP’nin desteğini gizlemek için iftiraya başvurdu! Vatandaş gerçekleri yüzüne vurdu

SABRİ OK

HDP'li Sırrı Sakık ile aynı ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen Ok devlete ve hükümete saldırdı. Skandal ifadeler kullanan Ok, "Bu devlet, yani AKP, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık zihniyetini temsil ediyor. İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AKP-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli." şeklinde konuştu.