Aylık 42.216,39 TL yatıyor! 32 günlük mevduat faizleri depremi! En yüksek faiz veren bankalar değişti!

Yaşanan faiz oranlarının artışı, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için yeni fırsatlar sunmaya başladı. Özellikle vadeli mevduat hesapları bu yükselişten olumlu yönde etkilenerek yeniden cazip hale geldi. Bankalar arasında kızışan rekabet, mevduat faiz oranlarını yukarı çekiyor ve bu da bireyler için daha yüksek getiri imkanları anlamına geliyor.