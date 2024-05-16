Gizli kasa ve muhasebeci Bahar Candan! Sazan sarmalı ile 41,5 milyon TL tokatladılar
Sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu suç örgütü için hazırlanan iddianamede detaylar netleşti. Şebekenin "sazan sarmalı" yöntemiyle sözde kamu kurumlarından aldıkları araçları piyasa fiyatından yüzde 25 indirimli şekilde vatandaşlara satma vaadinde bulundukları belirlendi. Bahar Candan'ın örgütün gizli muhasebecisi ve kasası olduğu saptaması yapılırken, çetenin bu yolla yaklaşık 41,5 milyon vurgun yaptığı öğrenildi. Peki örgüt bu parayı ne yaptı? İşte iddianamedeki detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
09:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
09:09
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı,
"dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlaması yöneltilen Bahar ve Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) kardeşlerin de arasında bulunduğu 22 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, 22 şüphelinin bulunduğu iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Savcılık, Bahar Candan'ın
"Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar cezalandırılmasını isterken, geçtiğimiz ay serbest bırakılan Nihal Candan'ın (Gülnihal Çiçek) ise aynı suçlama kapsamında 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.
VURGUNUN MİKTARI 41 MİLYON 526 BİN LİRA İddianameye göre suç örgütünün lideri 'Kaan' kod adlı ihraç polis memuru Onur Apaydın ve İlker Oflu'ydu. 'Sazan sarmalı' yöntemiyle sözde kamu kurumlarından aldıkları araçları piyasa fiyatlarından yüzde 25 indirimli bir şekilde vatandaşlara satma vaadinde bulunan çetenin, 35 farklı eylemde yaklaşık 41 milyon 526 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Bahar Candan'ın örgütün gizli muhasebecisi ve kasası olduğu saptanırken, hem Bahar hem Nihal Candan'ın sosyal medyada yüksek takipçiye ulaşması ve ekran yüzü olmaları nedeniyle mağdurların şebekeye güven duymasına neden oldukları vurgulandı.
BAHAR CANDAN GİZLİ KASAYDI Sabah'ın haberine göre tutuklu bulunan Bahar Candan'ın, suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı vurgulanan iddianameye göre Candan, örgütün gizli kasasıydı. Örgüt toplantılarına katılan Candan, 2 ayrı dolandırıcılık vakasına bizzat karıştı. Televizyon programlarında ve sosyal medyada sıkça yer alması nedeniyle ekran yüzü olan Candan, tıpkı kardeşi gibi mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadı.
MAĞDURLARI ÖRGÜTE DAHİL ETMEYE ÇALIŞTILAR Candan kardeşlerin de katıldığı toplantılara katılan mağdurların, kendilerini seçkin bir gruba dahil edildikleri hissi verildi. Bu yolla gruba sonsuz güven duyulması sağlandı. Oluşturulan güvenle mağdurlardan yüksek meblağlı araç siparişleri alındı. Mağdurların sosyal çevresine ulaşıldı ve çevresinden de aynı şekilde araç siparişi alındı. Mağdurlar devamında ise örgüt içerisine çekilmeye çalışıldı.