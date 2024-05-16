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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? Darbe girişimi iddiası Türkiye'yi sarstı: Yeni bir FETÖ belası...

Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden olası bir darbe girişimi iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ankara'da hareketli günler yaşanırken, Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür de bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu konuya değindi. Övür, "Sanki tekrar başa döndük ve yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız" derken, "Haberler boşuna 'muhalif' ve fondaş medyaya sızdırılmıyor." ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:19
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? Darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belası...

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Sanki tekrar başa döndük ve yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız. Bu pervasızlıkta dün F-Tipi deyip sonra ittifak yapanların ve siyaset üretmeyenlerin de ciddi katkısı var. Haberler boşuna "muhalif" ve fondaş medyaya sızdırılmıyor..." dedi.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? Darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belası...

İşte Mahmut Övür'ün "Ankara'nın 'büklüm büklüm yolları'" başlıklı o yazısı
Ankara Emniyeti'ndeki "kumpas" skandalı giderek büyüyor.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? Darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belası...

Bir organize suç örgütü üzerinden, siyasete kurulan kumpasın altyapısı aslında bir süredir yoğun biçimde oluşturulmaya çalışılıyor.

Bu zaman içinde, bugün açığa çıkan hatta bir kısmı hâlâ kendilerini saklamayı başaran polis ekibi, sürekli hem FETÖ'cü kaçkınlara hem de CHP'yi destekleyen fondaş medyaya "siyaset-mafya iç içe geçmiş" biçiminde bol bol haber sızdırdı. Israrlı bir itibarsızlaştırma siyaseti izledi.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? Darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belası...

Pervasızlık öyle bir noktaya vardı ki, bu kez hedefe AK Parti'yi, eski ve yeni bakanları, Cumhurbaşkanı'nın özel kalemini ve MHP'yi koydular.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? Darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belası...

İşte birkaç gündür kamuoyunu sarsan skandalın özeti bu... Artık siyasete kumpas diyeceğimiz bu skandal ya da pervasızlık Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeminde.