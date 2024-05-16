16 Mayıs 2024, Perşembe
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? Darbe girişimi iddiası Türkiye'yi sarstı: Yeni bir FETÖ belası...
Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden olası bir darbe girişimi iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ankara'da hareketli günler yaşanırken, Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür de bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu konuya değindi. Övür, "Sanki tekrar başa döndük ve yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız" derken, "Haberler boşuna 'muhalif' ve fondaş medyaya sızdırılmıyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:19
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