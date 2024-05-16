Başakşehir'de kazı çalışmalarında gizemli keşif! İnşaatta bulundu işçiler gözlerine inanamadı

Başakşehir'de inşaat çalışmasında kazı yapan işçiler odacık ve kanallar olduğunu fark etti. Hayrete düşen işçiler durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis tespit edilen nokta ve çevresini güvenlik çemberine aldı ve inşaat çalışmaları durduruldu. Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinleri bu kanalın tarihi bir kanal olduğunu ve Topkapı'ya kadar uzandığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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