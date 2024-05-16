Başakşehir'de kazı çalışmalarında gizemli keşif! İnşaatta bulundu işçiler gözlerine inanamadı
Başakşehir'de inşaat çalışmasında kazı yapan işçiler odacık ve kanallar olduğunu fark etti. Hayrete düşen işçiler durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis tespit edilen nokta ve çevresini güvenlik çemberine aldı ve inşaat çalışmaları durduruldu. Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinleri bu kanalın tarihi bir kanal olduğunu ve Topkapı'ya kadar uzandığını iddia etti.
Giriş Tarihi: 16.05.2024
09:25 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
09:27
Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yapılan bir inşaat kazısı esnasında işçiler yer altında odacıklar ve kanallar olduğunu fark etti. İşçilerin fark etmesi üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken inşaat çalışması durduruldu. Yer altında bulunan odacıkların ve kanalların sokak altından diğer evlerin altına doğru ilerlediği de mahalle sakinleri tarafından iddia edildi. İnşaat sahası ve çevresi dron ile havadanda görüntülendi.
'BÜYÜKLERİMİZDEN DUYDUK, MERAK İÇİNDEYİZ'
Mahalle sakinlerinden olan Furkan Yıldız, "Kazı çalışması esnasında bu tarz şeylerle karşılaşıldı. Burada tarihi bir kanal olduğu söyleniyor. Herhangi bir problem olmaması açısından inşaatı durdurdular." dedi ve şöyle devam etti:
"Biz daha önce böyle bir şeye şahit olmadık ama büyüklerimiz duymuşlar. Bizde de merak uyandırıyor belki benim dükkanımın altında da vardır. Herhangi birinin girişine izin verilmiyor burada 24 saat nöbet tutuluyor şuanda."
DİKKAT ÇEKEN DETAY: TOPKAPI'YA KADAR UZANIYOR
Başka bir mahalle sakini olan Şahin Aydın ise yaşananlarla alakalı, "Ben 72 yaşındayım 68 yılından beri aynı mahalleden oturuyorum. Biz zamanında duyuyorduk kanal olduğunu biliyorduk. Mahallenin altından geçen. Topkapı'ya kadar gittiği söyleniyor." dedi, ardından sözlerini şu ifadelerle tamamladı: