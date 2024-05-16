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Ayhan Bora Kaplan soruşturması büyüyor! 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması büyüyor! 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili bu sabah 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı. Geçen hafta görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile bir komiser dün gözaltına alınmıştı. Soruşturmada gözaltı sayısı 8'e çıktı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, bu sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında görevden alınan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile bir komiser hakkında soruşturma başlattı.



Soruşturmada polis müdürleri ile komisere, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlamaları yöneltildi.

Başsavcılık, 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gizli tanık S.S'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir." denildi.



3 SİVİL VE 1 KOMİSER DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında, Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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