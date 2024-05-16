Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelmişti! Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden gelişme!
Konya'da Metin ve Necla Büyükşen çifti, 2018'de evlerinde oturdukları sırada kar maskeli şüpheli tarafından katledildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olayda Büyükşen çiftinin Abdullah Başdemir'in tuttuğu kiralık katilin yanlış eve girmesi sonucu öldürüldüğü belirlendi. Büyükşen çiftinin doktor oğulları Osman Büyükşen hakkında yaşanan gelişme ise herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 16.05.2024
10:25
Türkiye'nin yıllarca konuştuğu cinayet merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 tarihinde yaşanmıştı. Büyükşen çiftinin evlerine giren kar maskeli şüpheli Metin ve Necla Büyükşen'i öldürüp, kızları Fatma Büşra'yı (27) darp etti.
MÜGE ANLI GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanıp, haklarında azmettirici oldukları iddiasıyla dava açılan Abdullah Başdemir (49), sevgilisi Esra Taş (30) ile cinayetleri işlediği belirlenen Ertuğrul Çelik (49) 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu cezalar Konya Bölge Adliye Mahkemesince onanırken, dosyanın Yargıtay'da olduğu belirtildi.
YÜZLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU
Büyükşen çiftinin doktor oğulları Osman'a (36) ait olduğu ileri sürülen sosyal medya hesabından Temmuz 2021 de atılar tweetlerde,
"Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır. Bu itlerin bayramını kutlayan kendine düşman edinmiş olur. Bu şerefsizleri paylaşın, herkes görsün bu rezilleri. Şu iki tane aşağılık şerifsizin, caninin, soysuz köpeğin resimlerini tüm dünya alem görsün" ifadeleri kullanıldı.
Bunun üzerine harekete geçen Başdemir'in avukatı Osman Büyükşen ile bu tweeti alıntılayan yüzlerce kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Yüzlerce kişi 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle bulundukları illerde ifadeye çağrıldı. Uzlaştırmaya tabi bir suç olduğu için birçok kişi o dönem için YA avukatlık vekalet ücretini ödeyip, sosyal medyadan özür mesajı yazarak uzlaşma sağladı. Birçok kişide uzlaşmadığı için hakkında dava açılıp, ceza aldı.