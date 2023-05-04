Milli İrade Platformu 7'li koalisyonun karşısında Cumhur İttifakı'nın yanında: Safımız Türkiye, tarafımız da
Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşu örgütlerinin başında gelen Milli İrade Platformu bünyesi altında bulundurduğu 300 kuruluşuyla birlikte 14 Mayıs seçimleri kapsamında önemli bir açıklama yaptı. Milli İrade Platformu, iktidar olma hırsıyla hareket edip, terör örgütü PKK'nın elinde "oyuncak" olmayı tercih eden 7'li koalisyona karşı olduklarını açıklayıp Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini bildirdi.
Terör örgütü PKK'nın 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları kaldığı yerden devam ediyor. HDP kanalıyla PKK ile organik bir bağ kuran Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyaları da bizzat örgütün sözde lider kadrosu tarafından kaleme alındığı itiraf edildi. Teröristbaşlarından Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu'nun mezhep siyaseti başlatmak üzere yaptığı "alevilik" açıklamasının arkasında kendilierinin olduğunu dün açıkladı.
MİLLİ İRADE PLATFORMU 7'Lİ KOALİSYONUN KARŞISINDA CUMHUR İTTİFAKI'NIN YANINDA
Milli İrade Platformu; terör örgütünün maşası olma yolunda ilerleyen 7'li koalisyonun karşısında olduklarını belirten açıklamasında seçimlerde Cumhur'u destekleyeceklerini bildirdi. 300 kuruluşuyla birlikte Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan Milli İrade, milletin inancıyla alay eden, kutsallarını çiğneyen, LGBT akımını normalleştirmeye çalışan muhalefetin çirkin siyastine de karşı çıkarak ülkenin sürüklenmeye zorlandığı durumu gözler önüne serdi.
SAFIMIZ TÜRKİYE, TARAFIMIZ DA!
Türkiye yine çok kritik bir seçime gidiyor.
Gönül isterdi ki siyasi taraflar ülkeye ve millete hizmet için yarışsınlar ve milli irade bir şenlik havasında tecelli etsin. Ancak başta PKK ve FETÖ Terör örgütleri olmak üzere, ülkemize ve aziz milletimize husumet besleyen çevrelerin "inşa" karşısında "imha" ortaklığında buluşarak seçimi bir kez daha kutuplaştırdıklarını görüyoruz.
Hayırda yarışmak yerine, yıkmak, yok etmek, bozmak, devirmek motivasyonuyla hareket eden bir şer cephesi karşısında konumumuz bellidir.
Milli İrade Platformu olarak safımız ve tarafımız nettir. Safımız Türkiye'dir, tarafımız Türkiye'dir!
Nerede "durmayacağımız" son derece açıktır!
PKK ve FETÖ gibi kanlı terör örgütleriyle, Türkiye'nin ilerlemesinden, kalkınmasından, bölgesinde ve dünyada ağırlık kazanmasından rahatsız olanlarla, lider ülke Türkiye idealinden, "Türkiye Yüzyılı" hedefinden korkanlarla, kendi silahlarını kendisi üretebilen bir Türkiye'yi tehdit görenlerle, dünyanın gıptayla izlediği savunma teknolojileri karşısında sevinemeyenlerle, halkı tahkir eden, milletin inancıyla alay eden, mü'minlerin kutsallarına saldıranlarla, LGBT gibi sapkın ideolojileri meşrulaştırarak aileyi, ahlakı, İslâmi toplumsal yapıyı ve gençleri zehirleme çabası içinde olanlarla, iktidar hırsı içinde terör örgütleriyle pazarlık masasına oturanlarla, intikam ve açgözlülük hissiyle bütün kutsallarını, değerlerini, ilkelerini ayaklar altına alanlarla, 3-5 milletvekilliği karşılığında onur ve şereflerini pazara çıkaranlarla asla ve asla aynı safta, aynı tarafta, aynı çizgide olmayacak, aynı yerde durmayacağız.
Milli İrade Platformu olarak safımız da tarafımız da bellidir: Safımız da tarafımız da Türkiye'dir!
Bizler; yüzyıllardır kararlı ve kesintisiz ilerleyen kutlu bir medeniyet yolculuğunun ve bu yolun yolcularının tarafındayız. Son bir asır içinde, bütün baskı ve zulümlere direnen, gerektiğinde canını, gerektiğinde malını feda eden, "Kur'an, Ezan, Bayrak" uğruna her türlü cefaya göğüs geren, isimli ya da isimsiz nice kahramanın izindeyiz.
Bizler; başörtüsü mücadelesini zafere ulaştıran, bu ülkede her inancın, her düşüncenin, her yaşam tarzının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan sarsılmaz iradenin yanındayız.
Bizler; milletin okulları İmam-Hatiplerin katsayı problemini çözen, Kur'an öğretiminin önündeki engelleri kaldıran cesur adamın safındayız.
Bizler; ezanına, minaresine, kıblesine, minberine zincir vurulmuş Ayasofya'nın zincirlerini kıran doğru adamın tarafındayız.
Bizler; diklenmeden dik duran, "Dünya 5'ten büyüktür" diye haykıran, Filistin mücadelesini yüreğinde taşıyan, dünyadaki mazlumların sesi, umudu, nefesi olan bir mücadele adamının hattındayız.
Bizler; Türkiye'yi herkes için daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha güvenli bir ülke haline getirmek için hayatını kutlu davaya vakfetmiş, ömrünü mücadele ile milletine adamış bir liderin arkasındayız.
Biz vefadan yanayız; vefadan tarafız.
Yıkmaya odaklanmış, bozmak için ittifak kurmuş muhterisler karşısında gönüller yapmanın safındayız.
Milli İrade Platformu olarak safımız da tarafımız da bellidir. Biz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, hiç tereddütsüz, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın yani cumhurun yanındayız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
MİLLİ İRADE PLATFORMU KİMDİR?
Milli İrade Platformu, "dershane" tartışmalarının ilk alevlendiği dönemde, milli iradenin gücüne inanan 100 sivil toplum kuruluşunun paralel devlet yapılanmasına karşı ortak ses olarak kurulduğu bir platformdur.
5 Aralık 2013 tarihinde "Bin yıl sürecek denmişti…" bildirisiyle milletin dahi devletin yanında olduğunu gösteren Milli İrade Platformu, bin yıl sürmesi beklenen projeyi 11 yılda sabır ve metanetle boşa çıkaranlara şükranlarını ifade ederek, bu mücadelenin şahidi olduğunu ortaya koymuştur.
Platform, milli iradenin güçlendirilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesi, din ve vicdan hürriyetinin tam anlamıyla yerleşmesi için devletin ve milletin her daim yanında olmaktadır. Sadece ülkemizdeki mazlum ve mahrumlara uzatılan şefkat eli değil, İslam dünyasında ateş çemberi içinde kalan mazlumların da sesi olabilmek için kurulan Milli İrade Platformu, her koşulda ve durumda bir araya gelmektedir.
5 Aralık 2013'ten bugünde artarak büyüyen Milli İrade Platformu, bugün 300 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle ülkesine, istiklaline, istikbaline sahip çıkmış, taşeronlara ve maşalara geçit vermemiş ve ülkesine kurulan oyunları milletiyle birlikte bozmuştur.
Milli İrade Platformu olarak biz;
Milli iradenin gücüne yürekten inanıyor; her meselenin milletin arzusu istikametinde, meşruiyet dairesinde çözümünü savunuyoruz.
İyiliğin ve hayrın tavsiyesi ve yayılması için, hakkın ve hukukun korunması için ve adaletin şaşmaz ilke olduğu, müreffeh ve lider bir "Türkiye için varız, bir aradayız!"
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