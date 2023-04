7’li koalisyona PKK’dan bir destek daha! Terörist Nedim Seven’den ’Uyanık olun ve istikrarlı politika yürütün’ talimatı

BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET YEŞİL SOL'A İŞARET!

Başkan Erdoğan'a kin kusmaya devam eden kanlı katil HDP'nin seçime çatısı altında gireceği Yeşil Sol'a destek istedi.

7'LİYE UYANIK OLUN UYARISI

7'li koalisyona da uyanık olun uyarısı yapan Seven şunları öne sürdü;

"Halkımız ve demokrasi güçleri bu konuda uyanık olup her türlü tedbiri alan yoğun bir seferberlik içinde çalışmalı. Yeşil Sol Parti çatısı altında kendisini her alanda ifade edebilmeli. Bunu her türlü tedbiri alarak yapmalılar. Zaten Erdoğan kaçak olarak seçimlere giriyor, kaçak bir adaydır. Yalancı, hırsız, hiçbir ahlaki ölçüsü kalmamış Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten en rezil kişilikle karşı karşıyayız. Böyle bir kişiliğe sahip olan biri, kendi egosu için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Milli Görüş geleneğine ihanet ettiği gibi kendi inandığı tüm değerlerin hepsine gözünü kırpmadan ihanet edebilir. Hele hele o her ağzını açtığında salyalar akıtarak herkese her şeye saldıran kanla beslenen Devlet Bahçeli ve MHP gerçekliği göz önüne alındığında, demokrasi güçlerinin büyük bir uyanıklık içinde ve devrimci duruşla çabasını en yüksek seviyede tutması gerekir. Böyle olunca başarılacaktır. Ki her anlamda çürüyen, batan ve birçok çete, kadın düşmanı kontra çevrelerle ittifak yapan bu faşist iktidar karşında başarıya ulaşmak o kadar zor olamaması gerek."