Kılıçdaroğlu’nun uçuk vaatleri ne anlama geliyor? “Terörle mücadelede” neden PKK diyemiyor? İnce operasyonu nasıl oldu?

Türkiye'nin PKK ile vermiş olduğu bir mücadele var. Bu mesele 40 yıldır devam ediyor ancak son 5-6 yılda terörle mücadele konseptinde yapılan değişiklikle burada ciddi bir ilerleme sağlandı. Türkiye'nin hukuki, siyasi ve ekonomi gelişiminin gelişimindeki en büyük engel ayrılıkçı terör örgütü PKK'dır. Bu nedenle tüm siyasi partileri teröre karşı şartsız bir duruşu olması gerekir. HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında aday çıkarmama kararı gerçeğe döndü, İYİ Parti'nin burada rahatsızlığını gördük. Terörün gölgesi 4'lı masaya düştü. Bunu söyleyerek İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa etti. Bu bile 6'lı masanın geldiği noktayı gösteriyor.