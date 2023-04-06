Kandil'den koalisyona ortak liste çağrısı! 7'li koalisyonu PKK'ya neden sessiz?
Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefetin seçime ortak listeyle girmesi gerektiğini söyledi. pkk'lı teröristin muhalefetin ortak liste ile seçime girmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından İYİ Parti ve CHP'nin seçime fermuar sistemle girme kararı alması dikkat çekerken Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime CHP listelerinden girecek. Peki Kılıçdaroğlu'ndan kim, kaç vekil istiyor? Muhalefette "vekil listesi mücadelesi" nasıl sonuçlanacak? CHP 4 partiye kaç vekil verecek? Masada vekil listesi krizi nasıl sonuçlanacak, kim ne istiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan ve siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz değerlendirdi.
PKK elebaşı Mustafa Karasu, 7'li koalisyona seçime "ortak listeyle girin" dedi. Kandil'den gelen açıklama sonrası İYİ Parti ve CHP'nin seçime fermuar sistemle girme kararı alması dikkat çekerken Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime CHP listelerinden girecek.
Öte yandan HDP'li Sırrı Sakık, Kandil güdümündeki HDP'nin desteklediği masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu aralarındaki gizli pazarlığı itiraf etti. Sırrı Sakık, katıldığı bir yayında "Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyuna deklare edilmesi gerekir." diyerek, Kılıçdaroğlu'na seslendi. Genel af çağrısı da yapan Sakık, teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi.
Bunun yanında 7'li koalisyon yeni bir krizle yüz yüze özellikle CHP cephesi, diken üstünde. Aday listeleri, 9 Nisan Pazar günü YSK'ya teslim edilecek. Milletvekilliği adaylığı için CHP'ye 3 binen üzerinde başvuru yapıldı. O listelerde ağırlıklı olarak CHP'liler mi yoksa koalisyon ortakları küçük partiler DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partililer mi olacak? Gündemin gelişmelerini A Haber canlı yayına katılan İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan ve siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz yorumladı.
Dr. Murat Yılmaz'ın öne çıkan sözleri:
"Bu siyasi kararın arkasında Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikler var. 6'lı masa için acı bir durum var. Türkiye'yi bölmek isteyen ve ABD ile işbirliği yapan PKK'nın 6'lı masaya akıl vermesi çok kötü ve vahim bir durum. Bu durum partilerin üzerinde siyasi bir leke olarak kalacak. Burada terör örgütünün bahsettiği demokrasinin bizim bildiğimiz anlamıyla dünyadaki demokrasiyle hiçbir ilgisi yok. Onların demokrasisini ne olduğunu Suriye'deki hakim olduğu alanlarda görebiliriz.
Bölgeyi ele geçiren teröristler kendileri dışında kimseye söz hakkı, eğitim ve nefes hakkı vermiyor. Herhangi bir meslek icrasına dahi müsaade etmeyen Marksist-Leninist tavır. Öcalan'ın fikirlerini demokrasi diye anlatıldığı hezeyanın müfredat olarak okutulduğu orada gençlere aktarılmaya çalışıldığı bir ortam var. Bunlar bir terör örgütüdür başka da bir şey demeye gerek yoktur. CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin bahsettiği özerkliği anlaması için sözde KCK sözleşmesine ve uygulamalara bakması gerekir.
7'li masanın yürütme bahsinde Kılıçdaroğlu'nun etrafında birleştiğini görüyoruz. Burada tek itiraz da İYİ Parti'den geldi. Oyları yüzde 2 bile olmayan 4 küçük siyasi parti Kılıçdaroğlu'nu desteklemek ve Akşener'i tecrit etmek karşısında vaat aldılar. Yürütme desteğine karşılık yasama da vekil kontenjanı aldılar. Oyları ile alamayacakları kadar bir vekil sayısı istediler ve bu kamuoyuna yansıdı. Bunlar bugüne kadar da yaşanamadı. 4 partiye 54 vekil verme pazarlığı yapıldığı konuşuluyor. Masayı dizayn etmek ile seçmeni dizayn etmek birbirinden çok farklı.
Bu süreçte Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin oyları patladı. Anketlere bakıldığı zaman İnce'nin yüzde 16'lara kadar partisinin yüzde 8'lere kadar çıktığını gören var. Eğer burada 4 küçük partiye verdiği sözü tutarsa Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yüzde 40 gücünü onlara devretmiş olacak. 130 vekilin 54'ü vermek, bu aklın kabul edeceği bir şey değil. Burada doğan rahatsızlık artık siyaseten temsil edilir hala geldi. Muharrem İnce ve Memlekete Partisi CHP'ye küskün ve rahatsız insanlara alternatif oldu."
Doç. Dr. Abdurrahman Babacan'ın canlı yayındaki açıklamaları:
HDP ile yakınlık konusunda ideolojik yakınlık tesis edildi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si epey bir zamandır ilmek ilmek hem örgütsel yapısı hem parti üst yönetimi hem de ideolojik değerler bakımından bir takım kilit figürlerin aradaki bağlantıları daha da sıkılaştırması sağlandı. Esasen 13 yıllık ideolojik akrabalık durumuna karşı hayli ciddi mesafe katedildi. Kılıçdaroğlu'nun bugün geldiği ideolojik zemin ile HDP'nin savunduğu ideolojik zemin çok farklı değil.
CHP ile HDP arasında bu yakınlığı sağlayan kilit figürlerin içinde HDP'nin de olduğu bir takım örgütsel bağlantılardan geldiğini görüyoruz. Türkiye'ye adalet ve demokrasi getirmeyi vaat eden Kılıçdaroğlu son derece anti demokratik, son derece baskıcı hatta ve hatta totaliter denilebilecek yöntemler kullanarak parti içindeki bütün muhalif ve farklı unsurların tamamını tasfiye etti. Muharrem İnce'ye delegeler üzerinden yaptığı operasyonu hatırlamak gerekir. İşte böylesi bir demokrasi sunan Kılıçdaroğlu ülkeye ne verebilir?
HDP'nin oyları olmadan adaylarının seçilme olasılığının olmadığını herkes biliyor. İşte bunun karşılığında yapılan bir pazarlık var. Sırrı Sakık, bu düzlemde çok daha mantıklı şeyle ifade ediyor. Tabi bu görüşle asla katılmıyorum. "Bizler sayesinde yola çıktınız açık olun" çağrısı yapılıyor."
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