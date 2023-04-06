Kandil’den koalisyona ortak liste çağrısı! 7’li koalisyonu PKK’ya neden sessiz?

Dr. Murat Yılmaz'ın öne çıkan sözleri:

"Bu siyasi kararın arkasında Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikler var. 6'lı masa için acı bir durum var. Türkiye'yi bölmek isteyen ve ABD ile işbirliği yapan PKK'nın 6'lı masaya akıl vermesi çok kötü ve vahim bir durum. Bu durum partilerin üzerinde siyasi bir leke olarak kalacak. Burada terör örgütünün bahsettiği demokrasinin bizim bildiğimiz anlamıyla dünyadaki demokrasiyle hiçbir ilgisi yok. Onların demokrasisini ne olduğunu Suriye'deki hakim olduğu alanlarda görebiliriz.