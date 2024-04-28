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Gol krallığında kıran kırana yarış! Süper Lig'de kim kaç gol attı? İşte o liste...

Giriş Tarihi: 28.04.2024 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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Gol krallığında kıran kırana yarış! Süper Lig’de kim kaç gol attı? İşte o liste...

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yaşanıyor. Süper Lig gol krallığında Mauro Icardi ile Edin Dzeko'nun çekişmesi tarihi bir yarışa dönüştü. Peki bu sezon kim kaç gol attı? İşte o liste...

Süper Lig'de yeni sezon her anlamda nefesleri kesiyor.

Şampiyonluk yarışında kafa kafaya son düzlüğe giren Galatasaray ve Fenerbahçe çekişmesinin yanı sıra yıldız oyuncular Mauro Icardi ve Edin Dzeko arasında da gol krallığını savaşı devam ediyor.

İŞTE SÜPER LİG GOL KRALLIĞI...

10. Sebastian Szymanski (9 gol)

10. Oğuz Aydın - Alanyaspor (9 gol)

10. Efkan Bekiroğlu - MKE Ankaragücü (9 gol)

10. Paul Onuachu - Trabzonspor (9 gol)

10. Dusan Tadic - Fenerbahçe (9 gol)

10. Wilfried Zaha - Galatasaray (9 gol)

10. Dal Varesanovic - Rizespor (9 gol)

10. Cengiz Ünder - Fenerbahçe (9 gol)

9. Semih Kılıçsoy - Beşiktaş (10 gol)

9. Michy Batshuayi - Fenerbahçe (10 gol)

9. Trezeguet - Trabzonspor (10 gol)

8. Skol Cikalleshi - Konyaspor (11 gol)

8. İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe (11 gol)

8. Denis Draguş - Gaziantep FK (11 gol)

7. Nuno - Kasımpaşa (12 gol)

7. Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray (12 gol)

6. Krzysztof Piatek - Başakşehir (13 gol)

5. Aytaç Kara - Kasımpaşa (14 gol)

5. Adam Buksa - Antalyaspor (14 gol)

4. Mame Thiam - Pendikspor (15 gol)

3. Rey Manaj - Sivasspor (17 gol)

2. Edin Dzeko - Fenerabaçe (20 gol)

1. Mauro Icardi - Galatasaray (21 gol)

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