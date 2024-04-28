Gol krallığında kıran kırana yarış! Süper Lig'de kim kaç gol attı? İşte o liste...
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yaşanıyor. Süper Lig gol krallığında Mauro Icardi ile Edin Dzeko'nun çekişmesi tarihi bir yarışa dönüştü. Peki bu sezon kim kaç gol attı? İşte o liste...
Süper Lig'de yeni sezon her anlamda nefesleri kesiyor.
Şampiyonluk yarışında kafa kafaya son düzlüğe giren Galatasaray ve Fenerbahçe çekişmesinin yanı sıra yıldız oyuncular Mauro Icardi ve Edin Dzeko arasında da gol krallığını savaşı devam ediyor.
İŞTE SÜPER LİG GOL KRALLIĞI...
10. Sebastian Szymanski (9 gol)
10. Oğuz Aydın - Alanyaspor (9 gol)
10. Efkan Bekiroğlu - MKE Ankaragücü (9 gol)
10. Paul Onuachu - Trabzonspor (9 gol)
10. Dusan Tadic - Fenerbahçe (9 gol)
10. Wilfried Zaha - Galatasaray (9 gol)
10. Dal Varesanovic - Rizespor (9 gol)
10. Cengiz Ünder - Fenerbahçe (9 gol)
9. Semih Kılıçsoy - Beşiktaş (10 gol)
9. Michy Batshuayi - Fenerbahçe (10 gol)
9. Trezeguet - Trabzonspor (10 gol)
8. Skol Cikalleshi - Konyaspor (11 gol)
8. İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe (11 gol)
8. Denis Draguş - Gaziantep FK (11 gol)
7. Nuno - Kasımpaşa (12 gol)
7. Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray (12 gol)
6. Krzysztof Piatek - Başakşehir (13 gol)
5. Aytaç Kara - Kasımpaşa (14 gol)
5. Adam Buksa - Antalyaspor (14 gol)
4. Mame Thiam - Pendikspor (15 gol)
3. Rey Manaj - Sivasspor (17 gol)
2. Edin Dzeko - Fenerabaçe (20 gol)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Naneli Şekerden Sonra Tad Alma Garipliği: Her Şey Neden Soğuk Geliyor?
- Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme duyuruldu! Dilek'ten sonra şimdi de...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Karakterindeki gizli cevher ortaya çıkıyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu 26 Nisan 2024 | Diyanet Cuma Hutbesi Tam Metin PDF! "Her İşin Bir Ahlakı Vardır!"
- Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…
- Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...
- Tek damlasıyla evdeki güveleri buhar edecek!
- Canan Karatay aknesiz cildin reçetesini verdi! Tüm dünya peşinde...
- Önce toz bulutu sandılar, gerçeği sonra anladılar: Esnaf hemen su çıkardı
- Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…
- Altın sahipleri soğuk terler dökecek! İslam Memiş kılavuzu verdi: Bundan sonra...
- Resimdeki gizli pateni 3 saniyede görenlerin IQ’su 150 üstü çıkıyor! Süren başladı…