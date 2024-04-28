Gol krallığında kıran kırana yarış! Süper Lig’de kim kaç gol attı? İşte o liste...

Şampiyonluk yarışında kafa kafaya son düzlüğe giren Galatasaray ve Fenerbahçe çekişmesinin yanı sıra yıldız oyuncular Mauro Icardi ve Edin Dzeko arasında da gol krallığını savaşı devam ediyor.

İŞTE SÜPER LİG GOL KRALLIĞI...