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Öcalan dahil tüm PKK'lılar için genel af çıkarılacak! HDP'li Sırrı Sakık vaatlerini duyurdu Kılıçdaroğlu'na seslendi: Verdiğin sözleri kamuoyu ile paylaş

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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Öcalan dahil tüm PKK’lılar için genel af çıkarılacak! HDP’li Sırrı Sakık vaatlerini duyurdu Kılıçdaroğlu’na seslendi: Verdiğin sözleri kamuoyu ile paylaş

Türkiye seçimlere doğru yol alırken HDP ve PKK'nın dışında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının ardından HDP'yi ziyaret ederek taleplerini dinledi. HDP aday çıkarmayacağını ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyururken HDP'li Sırrı Sakık koalisyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Sakık "Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyu ile paylaşmalıdır. Öcalan dahil cezaevindeki tüm arkadaşlarımız için genel af çıkarılacak ve yurtdışında olanlar geri dönecek” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HDP ve PKK'nın yanı sıra altılı koalisyonun da adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sonrası apar topar HDP'yi ziyarete gitti.

Kılıçdaroğlu bu ziyaret sonrası HDP isimlerle basın toplantısı düzenlerken eline tutuşturulan emir listesini kameralar karşısında okudu.

HDP İLE İTTİFAKIN İTİRAFI: BÖLGEDE BAZI KONULARDA BİRLİKTELİK OLACAK

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ile ittifakı meşrulaştırma temelli dikkat çeken bir çıkış geldi.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerde CHP varlığını görmek istediğini diler getiren Kılıçdaroğlu, "Biz de kendimizi görmek istiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmek istiyoruz. Bölgede siyasi rekabet olacak ama bazı konularda da birliktelik olacak" dedi.

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Kılıçdaroğlu ayrıca "Demirtaş'ın, Kavala'nın, Gezi Parkı'nın tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" cümlelerinin ardından katıldığı yayında "KHK mağdurlarının da mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız da bana oy vereceksiniz " ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.

PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

İşte HDP'li Sırrı Sakık'ın açıklamaları:

BİZE PARMAK SALLIYORLAR

Biz önümüzdeki yüzyılda bu anayasaya yer almak istiyoruz. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük verilmeli. Onun üzerindeki bu fırtına ve tecridi görüyoruz. Bakanlıkları ve milletvekillikleri paylaşıyorlar. Bunu HDP sayesinde yapacaklar ama altılı masadaki bazı partiler bize parmak sallıyor.

BİNDE BİR OYLARI VAR...

Oyları ne? Yüzde 1 bile değil. Binde birlerde olan bir parti. Bu partiler gelip nasıl bize parmak sallayabilir?

GENEL BİR AF GÜNDEMDE OLACAK

Kılıçdaroğlu da çıkıp açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır. Kapalı kapılar arkasında söylenenler deklare edilmeli. HDP bir genel affı istiyor. Bunu masaya yatıracağız. Kayyumlar atanıyor. Bu kayyumları oradan alacağız.

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