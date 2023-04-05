Öcalan dahil tüm PKK’lılar için genel af çıkarılacak! HDP’li Sırrı Sakık vaatlerini duyurdu Kılıçdaroğlu’na seslendi: Verdiğin sözleri kamuoyu ile paylaş

İşte HDP'li Sırrı Sakık'ın açıklamaları:

BİZE PARMAK SALLIYORLAR

Biz önümüzdeki yüzyılda bu anayasaya yer almak istiyoruz. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük verilmeli. Onun üzerindeki bu fırtına ve tecridi görüyoruz. Bakanlıkları ve milletvekillikleri paylaşıyorlar. Bunu HDP sayesinde yapacaklar ama altılı masadaki bazı partiler bize parmak sallıyor.

BİNDE BİR OYLARI VAR...

Oyları ne? Yüzde 1 bile değil. Binde birlerde olan bir parti. Bu partiler gelip nasıl bize parmak sallayabilir?