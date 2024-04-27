İYİ Parti yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu A Haber'e konuştu! "Sayın Cumhurbaşkanım tebrik için aradı" | Akşener ile görüşmesi oldu mu?
İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı başkanlık seçiminin üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Dervişoğlu seçim başarısının ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti'de 5. Olağanüstü Kurultayı'nda başkanlık seçimi tamamlandı.
Üçüncü turda sonuçlanan seçim sonucunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçildi. Rakibi Koray Aydın ise 548 aldı.
Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Dervişoğlu, "Ülke için dua ettim, milletimiz için dua ettim, parti için dua ettim ve sizler için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık biz. Allah hepinizden razı olsun. En küçük bir tatsız olay yaşanmadı. Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir hareket olduğunu, nasıl siyasi ahlaka sahip olduğunun en büyük delilidir. Koray Aydın benim aile büyüğüm ve abimdir. Tolga Akalın da kardeşim ve ailemin ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz çok büyük bir ailesiniz." ifadelerini kullandı.
MÜSAVAT DERVİŞOĞLU A HABER'E KONUŞTU: SAYIN CUMHURBAŞKANIM TEBRİK İÇİN ARADI
A Haber'in "Tebrik için arayan siyasi parti liderleri oldu mu?" sorusuna yönelik olarak Dervişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım tebrik için aradı. Bende kendisine teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi ilettim." dedi.
MERAL AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?
İYİ Parti'de 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, A Haber'in "Meral Akşener ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna yönelik olarak, "Sayın genel başkanımız da tebrik ettiler" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, tebrik ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.
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