İYİ Parti yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu A Haber'e konuştu! "Sayın Cumhurbaşkanım tebrik için aradı" | Akşener ile görüşmesi oldu mu?

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Dervişoğlu, "Ülke için dua ettim, milletimiz için dua ettim, parti için dua ettim ve sizler için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık biz. Allah hepinizden razı olsun. En küçük bir tatsız olay yaşanmadı. Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir hareket olduğunu, nasıl siyasi ahlaka sahip olduğunun en büyük delilidir. Koray Aydın benim aile büyüğüm ve abimdir. Tolga Akalın da kardeşim ve ailemin ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz çok büyük bir ailesiniz." ifadelerini kullandı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU A HABER'E KONUŞTU: SAYIN CUMHURBAŞKANIM TEBRİK İÇİN ARADI

A Haber'in "Tebrik için arayan siyasi parti liderleri oldu mu?" sorusuna yönelik olarak Dervişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım tebrik için aradı. Bende kendisine teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi ilettim." dedi.