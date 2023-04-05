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Haberler Galeri Sözde akademisyenler talimatı PKK'dan almış! Perde arkasını A Haber'de anlattı: İYİ Parti masada örseleniyor! HDP kadar itibar görmüyor

Sözde akademisyenler talimatı PKK'dan almış! Perde arkasını A Haber'de anlattı: İYİ Parti masada örseleniyor! HDP kadar itibar görmüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "karanlık aydınlar" diye nitelediği sözde akademisyenler, 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonların durdurulmasını isteyen bir bildiriye imza atmıştı. CHP'nin de destek verdiği o bildirinin bizzat PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın talimatıyla hazırlandığı ortaya çıktı. PKK'lı Hozat, geçtiğimiz günlerde 7'li koalisyona destek mesajları vermişti. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:08
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Sözde akademisyenler talimatı PKK’dan almış! Perde arkasını A Haber’de anlattı: İYİ Parti masada örseleniyor! HDP kadar itibar görmüyor

PKK elebaşı Bese Hozat istedi, bin 128 akademisyen devleti katliam yapmakla suçladı.

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Sözde akademisyenler talimatı PKK’dan almış! Perde arkasını A Haber’de anlattı: İYİ Parti masada örseleniyor! HDP kadar itibar görmüyor

Sözde akademisyen, yazar ve gazeteci, 11 Ocak 2016'da bildiri yayımlamıştı. "Barış Akademisyenleri" imzasıyla yayımlanan bildiride, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Hendek operasyonları"na şiddetle karşı çıkılmıştı.

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Sözde akademisyenler talimatı PKK’dan almış! Perde arkasını A Haber’de anlattı: İYİ Parti masada örseleniyor! HDP kadar itibar görmüyor

Akademisyen kisvesi altında bölücü terör örgütünün değirmenine su taşıyanlar, Türk askerinin Suriye'den çıkması içinde bir bildiriye imza atmışlardı. Tepki çeken o bildirilerin hazırlanmasında bizzat PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın olduğu ortaya çıktı.

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Sözde akademisyenler talimatı PKK’dan almış! Perde arkasını A Haber’de anlattı: İYİ Parti masada örseleniyor! HDP kadar itibar görmüyor

PKK'lı Hozat'ın 22 Aralık 2015'te yaptığı bir açıklamada "Aydın ve demokratik çevreler özyönetimlere sahip çıksın" dediği, "Talimat" niteliğinde olduğu bu açıklamanın ardından 11 Ocak'ta o sözde bildiri yayınlandı.

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Sözde akademisyenler talimatı PKK’dan almış! Perde arkasını A Haber’de anlattı: İYİ Parti masada örseleniyor! HDP kadar itibar görmüyor

Ayrıca bu bildirinin PKK diliyle yazılması dikkat çekmişti.