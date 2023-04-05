Sözde akademisyenler talimatı PKK'dan almış! Perde arkasını A Haber'de anlattı: İYİ Parti masada örseleniyor! HDP kadar itibar görmüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "karanlık aydınlar" diye nitelediği sözde akademisyenler, 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonların durdurulmasını isteyen bir bildiriye imza atmıştı. CHP'nin de destek verdiği o bildirinin bizzat PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın talimatıyla hazırlandığı ortaya çıktı. PKK'lı Hozat, geçtiğimiz günlerde 7'li koalisyona destek mesajları vermişti. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.