05 Nisan 2023, Çarşamba
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk ordusu üzerinden tehlikeli hamle! PKK'nın ekmeğine yağ sürüyor
6'lı koalisyonun ortak adayı olarak açıklandıktan sonra soluğu HDP'nin yanında alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özerklik, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük gibi birçok taleple pazarlık masasına oturan Kandil'in siyasi uzantısıyla anlaşma sağladı. HDP'nin desteği sonrası PKK'lı elebaşları da peş peşe Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda Türkiye düşmanlarının iç savaş istediğine dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 05.04.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:00
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