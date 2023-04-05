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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk ordusu üzerinden tehlikeli hamle! PKK'nın ekmeğine yağ sürüyor

6'lı koalisyonun ortak adayı olarak açıklandıktan sonra soluğu HDP'nin yanında alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özerklik, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük gibi birçok taleple pazarlık masasına oturan Kandil'in siyasi uzantısıyla anlaşma sağladı. HDP'nin desteği sonrası PKK'lı elebaşları da peş peşe Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda Türkiye düşmanlarının iç savaş istediğine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:00
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Türk ordusu üzerinden tehlikeli hamle! PKK’nın ekmeğine yağ sürüyor

İşte Mehmet Barlas'ın "Türkiye düşmanları iç savaş istiyor" başlıklı o yazısı
Türk siyasetine yeni bir soluk getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır Türkiye'nin geleceğine yön veriyor. 14 Mayıs seçimlerine giderken oylarını da giderek artırıyor. Birbirine güvenmeyen, sürekli birbirinin kuyusunu kazan, birbirine hakaret etmeyi zekâ pırıltısı zanneden bu 7'li koalisyon masasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olması mümkün değil. Zaten anketler de ortada. Erdoğan 8 aydır yükselişini sürdürüyor. Tarihin en büyük deprem felaketine rağmen Türk toplumunun en büyük umudu yine Erdoğan.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Türk ordusu üzerinden tehlikeli hamle! PKK’nın ekmeğine yağ sürüyor

Kılıçdaroğlu ise Türkiye düşmanlarını, küresel efendilerini, FETÖ'yü ve PKK'yı yanına alarak iktidarı ele geçireceğini zannediyor. Türkiye'yi komşularına düşman haline getirmeye çalışan ABD yönetimi ise Kılıçdaroğlu'na açık destek veriyor. Zaten bu desteği ABD Başkanı Biden çok uzun süre önce açıklamıştı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Türk ordusu üzerinden tehlikeli hamle! PKK’nın ekmeğine yağ sürüyor

KEMAL BEY TEHLİKELİ SULARDA YÜZÜYOR
7'li koalisyon masasıyla işbirliği yaparak Türkiye'ye diz çöktürmek için ellerinden gelen her yönteme başvuracaklar. İç savaş çıkararak Türkiye'yi bölmek de buna dâhil.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Türk ordusu üzerinden tehlikeli hamle! PKK’nın ekmeğine yağ sürüyor

14 Mayıs'a kadar silah bıraktığını açıklayan PKK elebaşı Bese Hozat, seçim gecesi yeniden durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Türk ordusu üzerinden tehlikeli hamle! PKK’nın ekmeğine yağ sürüyor

Kimsenin dikkatini çekmedi ama burada çok açık bir tehdit var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kılıçdaroğlu'nun kazanamaması durumunda ABD'nin taşeron örgütü PKK, yeniden saldırıya geçeceğini açıklıyor. Bu bile tek başına terör örgütü ile CHP arasındaki işbirliğinin itirafı olarak kabul edilebilir.