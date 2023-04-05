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New York'taki Türkevi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından PKK'nın hedefinde! Bebek katili Öcalan ve PKK paçavralı kamyoneti önüne park ettiler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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New York’taki Türkevi Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından PKK’nın hedefinde! Bebek katili Öcalan ve PKK paçavralı kamyoneti önüne park ettiler

Açıldığı ilk günden bugüne kadar New York'ta çekim merkezi haline gelen Türkevi bölgede Türk kültürünün tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Türkevi'nin geçtiğimiz aylarda HDP ve PKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmasının ardından, şimdi de PKK destekçilerinin hedefi oldu. PKK terör örgütü tarafından yapılan alçak provokasyonda teröristbaşı Öcalan ve PKK paçavralarının gösterildiği bir kamyonet Türkevi'nin önüne park etti. İşte o görüntüler...

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi binası 2021 yılında açıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞINDA KONUŞMUŞTU

Başkan Erdoğan düzenlenen açılış töreninde "Ülkemizde de sık sık tekrarladığım bir atasözümüzü burada paylaşmak istiyorum. Atalarımız 'şerefü'l mekan bi'l mekin' yani 'bir mekana şeref katan oradaki insanlardır' diyor. Türkevi'nin de içinde çalışacak, yaşayacak, ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle, kullanmasıyla, hakkını vermesiyle arzu ettiğimiz konumuna geleceğini düşünüyorum. İşte bunun için Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum. Dışişleri Bakanlığımızın da binamızın işletmesini bu kucaklayıcı anlayışla yürüteceğinden şüphe duymuyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak yeni Türkevi'nin devletimize, milletimize, Türk-Amerikan toplumuna, Dışişleri Bakanlığımıza, Birleşmiş Milletler'e ve New York'a hayırlı olmasını diliyorum. Her aşamasını yakından takip ettiğim bu binanın inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mimarından mühendisine, işçisine herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLAMIŞTI

New York'ta açıldığı ilk günden bu yana çekim merkezi haline gelen Türkevi, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri haftasında dünya liderlerini ağırlıyor.

KILIÇDAROĞLU RAHATSIZ OLUP HEDEF GÖSTERDİ

ABD gezisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk Evi'nin önüne giderek yapılan binayı hedef almıştı. Kılıçdaroğlu "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine 'hayırlı olsuna' geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN DAVA AÇTI

Başkan Erdoğan, TÜRKEN Vakfı binasına ilişkin iddiaları için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açacağını bildirdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YÜZ BULAN PKK'DAN PROVOKASYON

Kılıçdaroğlu'nun Türk Evi'ni hedef göstermesinin ardından Kılıçdaroğlu'na seçimlerde destek vereceğini açıklayan PKK'da harekete geçti. Teröristbaşı Öcalan'ın görüntülerinin ve PKK terör örgütü flamasının gösterildiği bir kamyon New York'ta Türkevi'nin önünde park etti.

Kılıçdaroğlu eleştirileri sonrası PKK'nın bu açıklamalardan yüz bulup böyle bir eylem gerçekleştirmesi tepkilere neden oldu.

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