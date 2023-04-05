7'li koalisyonun seçim taktiği PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan: Ortak liste ile seçime girin
Muhalefetin seçime ortak listeyle girmesi gerektiğini söyleyen bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, "Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır" dedi. Bu açıklamaların ardından İYİ Parti ve CHP'nin seçime fermuar sistemle girme kararı alması dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. Hain örgütün elebaşı Mustafa Karasu, 7'li koalisyona desteğini yineleyerek ''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Muhalefetin, muhalif güçlere hesap sorması gerekiyor.'' dedi.
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Yayınladığı videoda açıklamalarda bulunan PKK terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından masanın gücünün daha da arttığını savunarak, ''Böyle bir hükümetin hemen yıkılması gerekirken, bir daha halkın karşısına çıkmaması gerekirken ya şimdi halkın karşısına çıkıyor. Bilmem evlere yapacağım. Bu yönüyle gerçekten muhalefetin, muhalif güçlerin hesap sorması gerekiyor. Sadece bu depremin bu iktidarı götürmesi gerekiyor. Nasıl oluyor yani? Türkiye insanı bu kadar anlamaz mı? Bunları görmeyecek kadar gözü kör mü?'' dedi.
"ORTAK LİSTE DAHA FAZLA KAZANDIRIR"
Bebek katili hain, muhalefetin ortak liste ile seçime girmesinin daha karlı olacağını belirterek şu ifadeyi kullandı:
''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu açıdan Türkiye hakları açısından da bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu iktidar Türk halkına layık değil.
Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor.
Muhalif kanalları dinliyoruz onlar da böyle söylüyor yani. Biz de isteriz ki, istiyoruz yani, olması lazım önemli olan daha fazla temsil gerçekleştirmek mecliste. Yoksa bilmem şunlar fazla olmuş, şunlar az olmuş böyle yaklaşım olamaz yani.
"BU SEÇİM HİÇBİR SEÇİME BENZEMEZ"
Önemli olan en fazla olmalı, meclise de en fazla temsili sağlayacak yöntemi gerçekten uygulamak gerekiyor. Herkes söylüyor bu seçim hiçbir seçime benzemez.
Bu seçim o seçim değil. Böyle deniyor. O zaman gerçekten daha mantıklı bir yaklaşımla, tutumla diyelim en fazla seçilecek yöntemi bulmak gerekiyor. Gerçekten en güçlü nasıl çıkacaklarsa çünkü kendileri söylüyor, anlatıyorlar işte mecliste de sayının çok olmasının önemi var. Hatta deniyor ikinci tura kalırsa daha da önemli hale gelecek deniyor. O zaman herkesin buna göre daha sağduyulu yaklaşması gerekiyor.''
İYİ PARTİ VE CHP ARASINDA ORTAK LİSTE
Eli kanlı terörist Karasu'nun bu çağrısı ile Millet İttifakı'nın hamleleri tam örtüşüyor.
Bu kapsamda CHP, mümkün olduğu en yüksek sayıda milletvekili çıkartılabilmesi için olabildiğince seçim bölgesinde ortak liste ile seçime girilmesinden yana olduğunu belirtiyor.
Aynı zamanda kendi listelerinden diğer partilerden isimlerin de seçime girebilmesine sıcak bakan CHP'ye karşılık İYİ Parti bu tutuma yanaşmıyordu.
SEÇİME FERMUAR SİSTEMİYLE GİRİLECEK
Anlaşmazlık çözüldü ve İYİ Parti ile CHP arasında yeni bir anlaşma yapıldı.
Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, ''fermuar'' modeliyle girme kararı alındı.
KÜÇÜK İLLERİ KAPSAYACAK
Listede her iki parti adayının birbirini izlediği ''fermuar'' yöntemi, milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak.
''Fermuar'' modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.
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