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HAVA DURUMU | Balkanlardan geliyor! Sıcaklık 15 derece düşecek kar yağışı geri dönecek! 27-31 Mart 2023

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Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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HAVA DURUMU | Balkanlardan geliyor! Sıcaklık 15 derece düşecek kar yağışı geri dönecek! 27-31 Mart 2023

Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yapılan tahminlerde yarından itibaren yurt genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı bildirilirken, hava sıcaklıklarının 8-15 derece arası düşeceği açıklandı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışının da etkili olacağı aktarıldı. 5 günlük hava durumu tahminlerine göre çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bölümünde kar yağacağı bildirildi. İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yarında itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, ülke, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek, soğuk havayla yağışlar, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşecek.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise ülkenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor.

Rüzgar, salı günü kuzey, iç ve batı kesimlerde, çarşamba günü doğu bölgelerde kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.

MGM GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis; Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege Bölgesinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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Kar yağışı ve zirai dona dikkat! KAR YAĞIŞI VE ZİRAİ DONA DİKKAT!

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