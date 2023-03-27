27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kar yağışı ve zirai dona dikkat! Kayısı ağaçları nasıl korunacak?

Kar yağışı ve zirai dona dikkat! Kayısı ağaçları nasıl korunacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2023 13:24
Bu hafta içinde etkili olacak soğuk hava dalgasının deprem bölgesinde tarımsal üretime zarar vermemesi için önlem alınıyor. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel Malatya'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kar yağışı ve zirai dona dikkat!
Kar yağışı ve zirai dona dikkat!
İstanbul’un altın boynuzu nasıl temizlendi?
İstanbul’un altın boynuzu nasıl temizlendi?
Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar
Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar
Hangi bakanlık kaç kişi alacak?
Hangi bakanlık kaç kişi alacak?
Esra Erol Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi
Esra Erol Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi
Oruç tutmanın faydaları saymakla bitmiyor
Oruç tutmanın faydaları saymakla bitmiyor
İşte sosyal medyanın konuştuğu o tuvalet!
İşte sosyal medyanın konuştuğu o tuvalet!
Fatih’te asırlık ağaç 2 aracın üzerine devrildi
Fatih'te asırlık ağaç 2 aracın üzerine devrildi
Deprem bölgesinde canla başla çalıştılar
Deprem bölgesinde canla başla çalıştılar
Yozgat’ta istinat duvarı çöktü
Yozgat'ta istinat duvarı çöktü
İstanbul’da halk otobüsü dehşeti
İstanbul’da halk otobüsü dehşeti
Mersin’de kadınların kavgası kamerada
Mersin'de kadınların kavgası kamerada
Daha Fazla Video Göster