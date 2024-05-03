Özel’in Başkan Erdoğan ziyareti: Türk siyasetinin buna ihtiyacı vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acele etmeden süreci değerlendirmek istediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Şu anda seçimler de bitti ve bu adımı attık. Çünkü İsrail bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde, yani ben Netanyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Ama Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netanyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok. Tüm Batı İsrail'e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Bu kadar imkanlar seferber edilerek, ne yazık ki Filistin'in o garip gureba, fakir, yoksul insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik. Adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."

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