Tokat Erbaa deprem son dakika! 22 Ocak Tokat depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER LİSTESİ

Tokat Erbaa'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ayan köyünde 3.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 11.37'de yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.