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Tokat Erbaa deprem son dakika! 22 Ocak Tokat depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER LİSTESİ

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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Tokat Erbaa deprem son dakika! 22 Ocak Tokat depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika... Tokat'ta 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Erbaa ilçesi Ayan köyü olarak kayıtlara geçti. Kısa süreli paniğe neden olan depremde olumsuz bir bilgi paylaşılmadı. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 22 Ocak son depremler listesi...

Tokat Erbaa'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ayan köyünde 3.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 11.37'de yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

SON DEPREMLER (22 OCAK 2023)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.22 11:37:15 40.6602 36.7233 5.0 -.- 3.1 3.0 AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel
2023.01.22 10:03:05 40.7783 30.9450 3.4 -.- 1.5 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.22 09:35:46 35.0878 25.8730 11.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.22 08:05:39 37.8008 29.6848 5.0 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2023.01.22 08:02:37 40.7743 31.0108 5.2 -.- 1.6 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.22 07:55:34 40.2000 31.8705 6.6 -.- 2.1 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.01.22 07:46:45 38.8515 22.9817 4.6 -.- 3.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.22 07:35:49 37.9275 29.1155 5.4 -.- 1.7 -.- PAMUKKALE-(DENIZLI) İlksel
2023.01.22 07:27:03 40.1512 28.2782 10.9 -.- 1.3 -.- YOLAGZI-KARACABEY (BURSA) İlksel

2023.01.22 07:23:07 39.3767 26.2650 6.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.22 06:53:13 38.8428 27.6100 10.2 -.- 1.5 -.- GOZLET-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2023.01.22 06:48:54 39.3763 26.2415 10.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.22 06:46:45 36.0128 29.8557 5.3 -.- 1.9 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.01.22 06:40:47 39.3757 26.2323 6.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 06:28:04 36.9825 28.4220 9.9 -.- 1.7 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.22 05:55:59 38.2163 28.1553 4.3 -.- 1.1 -.- KOFUNDERE-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2023.01.22 05:28:41 38.4997 36.6273 6.8 -.- 3.0 3.1 BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.01.22 05:14:17 39.4035 40.4010 5.0 -.- 1.7 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel

2023.01.22 04:55:15 39.2837 33.1773 11.2 -.- 1.2 -.- KOSKER-KULU (KONYA) İlksel
2023.01.22 04:44:25 39.7485 28.4975 4.9 -.- 1.5 -.- CALKANDIL-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2023.01.22 04:42:19 39.3843 26.2295 10.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.22 04:15:09 40.7773 30.9413 3.3 -.- 1.3 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.01.22 04:11:59 39.6012 28.5950 3.5 -.- 1.4 -.- DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2023.01.22 04:08:30 38.0888 30.1012 6.9 -.- 1.9 -.- TUGAYLI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.01.22 03:25:34 39.3890 26.2483 5.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.22 03:12:21 38.4865 39.3203 6.4 -.- 1.8 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

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