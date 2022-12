Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 6’lı masa itirafı: Aday yok, sistem belli değil

"UYUM İÇİNDEYİZ AMA HER OTURDUĞUMUZDA BİR SORUNU ÇÖZMÜYORUZ"

6'lı masanın çalışmalarına ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "6'lı masa gerçekten 6 liderin bir araya gelip uyum içinde çalıştığı bir masa. Bu, yüzde yüz her oturduğumuzda her konuyu çözüyoruz anlamına gelmesin. Hayır, oturuyoruz uygar insanlar gibi tartışıyoruz, tereddütler olunca bir sonraki toplantıya erteliyoruz."