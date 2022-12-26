Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masa itirafı: Aday yok, sistem belli değil
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın siyasi "çapını" belli eden, açıklamalarda bulundu. Haziran ayında olması beklenen seçim için henüz bir adayları dahi olmayan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili "Aday belirlesek bile açıklamayacağız, ancak seçim tarihi netleşince duyuracağız" dedi. Parlamenter sistemi vaadi ile seçime hazırlanan 6'lı masanın konuyla ilgili çalışmalarını da bitiremediklerini söyleyen CHP lideri, ocak ayında onun da "bir çaresine" bakacaklarını söyledi. Muhalif kanadın önderleriyle kurulan masada büyük bir uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, her toplantıda bir sorunu çözemediklerini, bir sonraki oturuma ertelediklerini de itiraf etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada "Aday yok, adayın ismi bile seçime tarihine bağlı", "Parlamanter sistem deyip yola çıktılar daha onun bile çaresine bakamamışlar", "Herkes uyum içinde diyorlar daha ilk sorunda krizi halı altına süpürüyorlar" şeklinde sert eleştiri aldı.
Kendilerini Millet İttifakı olarak adlandırdıktan sonra HDP'nin gizli ortak olarak değerlendirilmesiyle birlike 6'lı masa ismini kullanmaya başlayan cephede aday krizi devam ediyor. Halen Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemeyen 6'lı masada bu belirsizlik üzerine garip uzlaşmalar da yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylarını belirleseler de açıklamama yönünde kararları olduğunu belirtti.
SEÇİM TARİHİ BELLİ OLUNCA AÇIKLAYACAKLARMIŞ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda. Bu eğilime şu ana kadar hepimiz katıldık. Bir arkadaşımız dillendirdi 'böyle yapalım' diye, biz de 'olur' dedik." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.
"UYUM İÇİNDEYİZ AMA HER OTURDUĞUMUZDA BİR SORUNU ÇÖZMÜYORUZ"
6'lı masanın çalışmalarına ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "6'lı masa gerçekten 6 liderin bir araya gelip uyum içinde çalıştığı bir masa. Bu, yüzde yüz her oturduğumuzda her konuyu çözüyoruz anlamına gelmesin. Hayır, oturuyoruz uygar insanlar gibi tartışıyoruz, tereddütler olunca bir sonraki toplantıya erteliyoruz."
HÜKÜMET PROGRAMI YOK, GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİN İŞLEYİŞİ DE BELİRLENMEDİ
Kılıçdaroğlu ilginç açıklamalarına devam ederken iktidara gelmeleri halinde gerçekleştirecekleri hükümet programını da henüz belirlemediklerini verdiği tarihle itiraf etti. CHP Genel Başkanı "5 Ocak'ta tekrar toplanacağız, hükümet programı ortaya çıkacak" dedi.
"SANIYORUM BELLİ OLUR"
Hükümet programının yanısıra millete vadettikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem isimli sistemin de detaylarını belirlemediklerini itiraf eden Kılıçdaroğlu "Güçlendirilmiş parlamenter sistemin de kendi aramızda tartışmalarını yapıyoruz, bu da sanıyorum önümüzdeki zaman diliminde belli olur" demekle yetindi.
ORTADA ADAY YOK; "TEK ADAY ÇOK ADAY BİLMİYORUM"
Kılıçdaroğlu adaylık rekabeti ve tek adayla çıkılamama ihtimaline ilişkin de "Tek aday, çok aday bilmiyorum, konuşulmadığı için bir şey diyemiyorum. Diğer liderler adına konuşamam" dedi.
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