Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 6’lı masa itirafı: Aday yok, sistem belli değil

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLUNCA AÇIKLAYACAKLARMIŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda. Bu eğilime şu ana kadar hepimiz katıldık. Bir arkadaşımız dillendirdi 'böyle yapalım' diye, biz de 'olur' dedik." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.