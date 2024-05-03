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MSB duyurdu! 32 PKK'lı daha sarı torbada

ahaber.com.tr Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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MSB duyurdu! 32 PKK’lı daha sarı torbada

Son dakika Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgesinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 32 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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