Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da katıldığı programların ardından "İlk Oyum Erdoğan'a" isimli etkinlikte şehrin gençleriyle buluştu. İşte Başkan Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklamalarının detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da katıldığı programların ardından şehrin gençleriyle buluştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Resmi rakamları aldım Erzurum mitingine katılım 100 bin. Sizlerle gurur duyuyoruz.
Muhalefet toplanıp dağılıyor. Birileri FETÖ'cülerle arabada hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa gitti.
Gençler üzerinden saltanat devam ettirmek isteyenler var.
203 yılı bir sembol olacak. 2023 Türkiye Yüzyılı vizyonunun başlangıç noktası olacak.
Birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahı rengini yollarda görmeye başlayacağız.
Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı 2023'ün ilk çeyreğinde kullanacağız.
Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Yabancı ekonomi komiserlerinden medet umanlar var
6'lı masa naylon yapıda. Bu garip birliktelikten ülkeye hiçbir hayır gelmez.
Tahıl koridorunda Afrika rotası: Putin "Avrupa'ya değil Afrika'ya ağırlık verelim" dedi
CHP, HDP ile birlikte hareket ediyor. CHP'ye oy verenlerin artık daha duyarlı davranması lazım.
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"MUHALEFET TOPLANIP DAĞILMAKTAN İCRAAT YAPAMIYOR"
1,5 yıl aradan sonra Erzurum'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle bir kez daha açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Aşkınız, sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün resmi rakamları aldım, dediler ki 100 bin. Asıl gurur paylaşımını seçimin akşamı yapacağız. Gençler, rabbim birliğimizi daim eylesin. Sizlerin şu heyecanını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Bir de diyorlar ki AK Parti'de gençlik yok! Gençlerimizle vakit geçirmenin benim için her zaman yeri ayrı oldu. Hep gençlerle birlikte yol yürüdüm. Türkiye'yi karış karış dolaşırken özellikle gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyorum. Biliyorsunuz geçen hafta Mardin'deydik. Öncesinde Diyarbakır'da, Konya'da, Samsun'da ve daha nice ilimizde gençlerimizle sohbetler yaptık. Birileri gençlere sürekli karamsarlık aşılarken biz hiç ayrım yapmaksızın tüm gençlere umut olduk. Biz her alanda gençlerimizin önünü açtık. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir icraat yapmazken biz ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize kulak verdik. Biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin soflarına misafir olduk.
TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI
Türkiye'nin diğer ülkelerindeki yaşıtlarına taş çıkartacak kadar azimli, çalışkan bir gençliği var. Türkiye'nin ufku geniş gençliği var. Türkiye'nin tarihinden, medeniyet değerlerinden beslenen özgüven sahibi bir gençliği var. Bu gençliği her yerde bulamazsınız. Sizlere baktıkça tüm özelliklere çok daha fazlasına sahip bir gençlik görüyorum. Karşımda TEKNOFEST gençliğini görüyorum. Sizler bizim aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturacak kuşaklar sizlersiniz. Bugün bu salonda adım adım Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek mimarlar var. Bizim 20 sene boyunca yürüttüğümüz mücadeleye siz sahip çıkacaksınız. Gururla taşıdığımız millete hizmet bayrağını sizler devralacak, sizler yükselteceksiniz. Son 20 yılda ne yaptıysak Türkiye'yi bugünlere hazırlamak için yaptık. Hedeflerimizi tek tek gerçeğe dönüştürdük. Gençler unutmayın, iman varsa imkan da vardır inancıyla ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmeye çalıştık.
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BURS MİKTARLARINDA ARTIŞ
Bay Kemal ne diyor? Bir senede bütün yurt sorunlarını çözermiş. 10 -11 tane büyükşehrin var oralarda kaç tane yurt yaptınız? Burs ve kredi imkanlarını genişlettik. Buradan sesleniyorum, Bay Kemal altılı masa. Burs neydi 45 liracıktı. Yılbaşından itibaren lisans öğrencileri için bin 250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkarttık. Asgari ücret ne oldu? 8 bin 506 oldu. Temmuz ayında hayata geçirdiğimiz düzenlemeyle toplam 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi külfetten kurtardık. Biz geldiğimizde öğrencilerin harç denilen sıkıntıları sildik mi? Bir kalemde sildik. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize yaptığımız beslenme yardımını bin 800 liraya yükselttik. Yurtlarımıza zam yapmadık. Tarihi nitelikte pek çok adım attık. Bundan sonra da sizin için çalışmaya, size hayallerinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz.
2023 MESAJI
Bir hafta sonra içinde bulunduğumuz yıla veda edecek yeni umutlar, yeni heyecanlarla inşallah 2023'ü karşılayacağız. 2023 sıradan bir yıl olmanın ötesinde bir sembol. 2023'ü Türkiye yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. Muhalefet gibi kuru gürültüyle, uyduruk iddialarla değil siz gençlerimize ufuk kazandıracak projelerle ete kemiğe büründürmeyi hedefliyoruz.
TOGG YOLLARA ÇIKIYOR
TOGG'u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. Birkaç ay sonra TOGG'u yollarımızda görmeye başlayacağız. Ülkemiz donanmasını şimdiye kadar gördüğü en büyük askeri gemisi olacak Anadolu'yu gelecek sene kullanıma sunuyoruz. KIZILELMA'nın seri üretimi başlıyor. IMC uydumuzu ve TÜRKSAT 6A'yı uzaya fırlatıyoruz. Uzaydaki toplam uygu sayımızı 10'a çıkarmış olacağız.
KARADENİZ GAZI EVLERE GELİYOR
Karadeniz'de keşfettimiz doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız. Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere, Türkiye'yi küçümseyenlere milletimizi hafife alanlara ülkemizin nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz. Yabancı ekonomi komiserlerinden medet umanlara bu ülkenin gerçek potansiyelini ispat edeceğiz. Gençler peki sandıkları patlamaya hazır mıyız?
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