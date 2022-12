Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum’da gençlerle buluştu

"MUHALEFET TOPLANIP DAĞILMAKTAN İCRAAT YAPAMIYOR"

1,5 yıl aradan sonra Erzurum'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle bir kez daha açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Aşkınız, sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün resmi rakamları aldım, dediler ki 100 bin. Asıl gurur paylaşımını seçimin akşamı yapacağız. Gençler, rabbim birliğimizi daim eylesin. Sizlerin şu heyecanını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Bir de diyorlar ki AK Parti'de gençlik yok! Gençlerimizle vakit geçirmenin benim için her zaman yeri ayrı oldu. Hep gençlerle birlikte yol yürüdüm. Türkiye'yi karış karış dolaşırken özellikle gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyorum. Biliyorsunuz geçen hafta Mardin'deydik. Öncesinde Diyarbakır'da, Konya'da, Samsun'da ve daha nice ilimizde gençlerimizle sohbetler yaptık. Birileri gençlere sürekli karamsarlık aşılarken biz hiç ayrım yapmaksızın tüm gençlere umut olduk. Biz her alanda gençlerimizin önünü açtık. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir icraat yapmazken biz ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize kulak verdik. Biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin soflarına misafir olduk.