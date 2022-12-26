Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayını açıklamayan 6’lı masayı topa tuttu: 3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli adaydır

"EĞER 3 AYDA LEKELENİYORSA SEN DE ZATEN LEKELİ BİR ADAY BULMUŞSUN DEMEKTİR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı olacak kişi çıkar ben adayım der. Şu ana kadar Muharrem İnce'den başka böyle bir aday çıkmadı. Çıkaracakları adayın adı kirlenmiyor gibi şeyler de ucuz numara. 20 yıldır Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı kirlenmiyor da, şimdi onlar çıkarınca mı kirleniyor. Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Yahu Erdoğan 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Eğer 3 ayda lekeleniyorsa sen de zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir. Muharrem İnce çıktı, 51 günde lekelendi mi, Hayır. Birisi çıkıyor diyor ki Ergenekon ve Balyoz'u yeniden açacağız diyor. Öbürü diyor ki, açmayacağız. Biri diyor ki İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Öbürü diyor ki imzalamayacağız. Biri Libya tezkeresine evet diyor, diğeri hayır diyor. Biri Cem Evleri'nin hukuki statüsünü tanıyor, diğeri tanımıyor. 6 benzemez var. Ortada bir aday yok, bir duruş yok, bir ilke yok" şeklinde konuştu.