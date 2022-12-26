Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayını açıklamayan 6'lı masayı topa tuttu: 3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli adaydır
Edirne’de gençlerle bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masanın henüz Cumhurbaşkanı adayını açıklayamadıklarını ifade ederek, “20 yıldır Erdoğan'ın adı kirlenmiyor da, şimdi onlar çıkarınca mı kirleniyor. Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Yahu adam 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Eğer 3 ayda lekeleniyorsa sen de zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, partisinin Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan İnce, henüz adayını açıklamayan 6'lı masayı eleştirdi.
"EĞER 3 AYDA LEKELENİYORSA SEN DE ZATEN LEKELİ BİR ADAY BULMUŞSUN DEMEKTİR"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı olacak kişi çıkar ben adayım der. Şu ana kadar Muharrem İnce'den başka böyle bir aday çıkmadı. Çıkaracakları adayın adı kirlenmiyor gibi şeyler de ucuz numara. 20 yıldır Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı kirlenmiyor da, şimdi onlar çıkarınca mı kirleniyor. Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Yahu Erdoğan 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Eğer 3 ayda lekeleniyorsa sen de zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir. Muharrem İnce çıktı, 51 günde lekelendi mi, Hayır. Birisi çıkıyor diyor ki Ergenekon ve Balyoz'u yeniden açacağız diyor. Öbürü diyor ki, açmayacağız. Biri diyor ki İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Öbürü diyor ki imzalamayacağız. Biri Libya tezkeresine evet diyor, diğeri hayır diyor. Biri Cem Evleri'nin hukuki statüsünü tanıyor, diğeri tanımıyor. 6 benzemez var. Ortada bir aday yok, bir duruş yok, bir ilke yok" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'NİN BAŞÖRTÜSÜ İLE İLGİLİ BİR SORUNU YOKTU"
Seçimlerde bir sandığın daha gelebileceğine değinen İnce, "Bir sandık daha gelebilir, bu da ne sandığı olabilir referandum. Başörtüsü ile ilgili anayasa gelebilir. Peki, Türkiye'nin başörtüsü ile ilgili bir sorunu var mıydı, yoktu. Bu sorun kendiliğinden çözülmüştü. Kim yeniden başlattı, Kılıçdaroğlu. Bakın ilk sözümü söylüyorum. Eğer beni cumhurbaşkanı seçerseniz, Memleket Parti'sini iktidar yaparsanız, bir tane sığınmacı bırakmayacağız hepsini göndereceğiz" diye konuştu.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN DURUŞUNU DESTEKLİYORUM"
Başkan Erdoğan'ın duruşunu desteklediğini vurgulayan İnce, "Erdoğan'ın 'Mavi Vatan'daki duruşunu destekliyorum. Azerbaycan'a yardım etmesini destekliyorum. Türkiye'nin İHA'larda, SİHA'larda atılım yapmasını destekliyorum. Diğer muhalefet gibi değilim ben. Doğruya doğru, yanlışa yanlış derim" ifadelerini kullandı.
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