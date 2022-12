Cumhurbaşkanlığı adaylığı suya düşen Ekrem İmamoğlu’nun hedefi CHP medyası! Peş peşe ziyaretler Kılıçdaroğlu’na mesaj mı?

"CEZAYA SEVİNÇ SONRASI ZİYARETLER İMAJ İÇİN Mİ?"

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına istinaf ve temyiz süreçleri açık olmasına rağmen İmamoğlu, 14 Aralık 2022 tarihinde karar sonrası İstanbulluları Saraçhane'ye davet etmişti. Bu çağrıya ilk uyan siyasi parti lideri ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmuştu. Akşener ile İmamoğlu'nun İBB'deki makam odasında buluştuğunda çekilen bir fotoğraf karesinde cezaya rağmen her ikisinin de mutluluğu sosyal medyada tartışma konusu olmuş, fotoğraf çokça paylaşılmıştı. Sosyal medyada ise bir fotoğraf karesinin vatandaş gözünden anatomisi yapılmış birçok iletide sevinç ve mutluluk halinin eleştirisi yapılmıştı. İmamoğlu'nun her iki gazeteye ziyaret etmesi "Cezaya sevinç sonrası Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine ziyaret etmesi İmamoğlu'nun kaybettiği imajı yeniden kazanması için mi?" sorusunu akla getirdi.