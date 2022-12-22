Cumhurbaşkanlığı adaylığı suya düşen Ekrem İmamoğlu’nun hedefi CHP medyası! Peş peşe ziyaretler Kılıçdaroğlu’na mesaj mı?

İŞTE O YORUMLAR: "YAŞASIN KAHRAMAN OLDUK"

Erhan Pakiş isimli sosyal medya hesabından ise fotoğraf karesiyle ilgili şunları yazmıştı: "Tam bir komedi pembe dizi hapis kararına sevinen adeta nerdeyse kutlama yapacak belediye başkanı ve parti lideri umarım bu millet pembe diziye kanmayacaktır." Yahya isimli vatandaş ise Akşener ile İmamoğlu'nun kucaklaşma fotoğrafının anatomisini şöyle değerlendirmişti: "Yaşasın kahraman olduk." Ersin Çakır ise "Bu fotoğraf ne anlatıyor? Her şey ortada, mağdur oldum sevinci!" ifadelerini kullanmıştı. Hasan Serin de şunları yazmıştı: "Allah Allah mahkûmiyete niçin bu kadar sevinirsiniz." Cem Yaman ise "Pardon ama insan 2 kusur yıl hapis cezası alınca neden sevinir, ulan trafik cezasının acısı aylarca çıkmıyor içimizden, yok bir davul zurna eksik. Garip ve yazık" diye tepki göstermişti.

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