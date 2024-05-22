Mayıs ayı sıfır araç fırsatı bitiyor! Fiyatlar 386 bin TL’den başlıyor: İşte 2024 Hyundai, Dacia, Fiat, Opel, Renault….

Mayıs ayı zamlarıyla birlikte ÖTV muafiyetli araç listesinde önemli değişiklikler yaşandı. Zamlar nedeniyle birçok model liste dışı kaldı. 1 Ocak'ta 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltilen ÖTV muafiyet limiti, 1 milyon 591 bin 200 liraya çıkarılmıştı. Bu sayede birçok araç uygun fiyatlı hale gelmişti. Fakat son zamlarla birlikte bu modellerin bir kısmı liste dışı kaldı. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır araç modelleri ve fiyatları…

2024 MAYIS AYINDA ÖTV'SİZ SATIN ALABİLECEĞİNİ SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI