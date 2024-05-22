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FETÖVARİ kumpasın raporu A Haber'de! İşte 84 sayfalık raporda çarpıcı detaylar

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Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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FETÖVARİ kumpasın raporu A Haber’de! İşte 84 sayfalık raporda çarpıcı detaylar

Son dakika haberi... Serdar Sertçelik Türkiye'den nasıl kaçırıldı? Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu ortaya çıktı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş çarpıcı detayları aktardı.

Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı.

Soruşturmanın 2 numaralı sanığı Serdar Sertçelik'in ayağında elektronik kelepçeli halde yurt dışına kaçmasının ardından yaşanan kumpasın müfettiş raporu ilk kez A Haber'de.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Olay duyulduktan sonra İçişleri Bakanlığı kendi içerisindeki üst düzey polisler için bir inceleme başlatmıştı. Raporda nelerin yazıldığı önemliydi.

Raporun tamamı 84 sayfadan oluşuyor. Serdar Sertçelik'in yakalanmasına ilişkin süreç detaylı bir şekilde anlatılıyor raporda. Yakalama ve gözaltında alma işlemleri mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir deniyor.

Bundan sonrası da ses kayıtları ile ilgili.

8 adet ses kaydı Jandarma Kriminal tarafından incelendi. Ses kayıtları üzerinde bir manipülasyon yok deniyor.

Şevket Demircan'ın sunmuş olduğu bütün ses kayıtları baştan sona herhangi bir işlem yapılmadan ham haliyle sunuluyor.

MÜFETTİŞ RAPORU: SES KAYITLARI VAR

Devlet memurluğu ile bağdaşmayacak konuşmalar gerçekleşmiştir

Bazı devlet büyüklerinin isimleri konuşmalarda geçiyor.

Kaçma şüphesine karşı 9 gün sonra bildirim yapılıyor.

"GİZLİ TANIK ARACI KENDİ KULLANDI"

Gizli tanık İstanbul'a kadar 3 araç değiştirdi. Mustafa Çotuk'a soruldu kaçışına yardımcı oldun mu deniyor. Ben Serdar'a sordum yakalaması olduğunu bilmiyordum diyor. Aynı araçta bir kişi daha var Ramazan Kubat, 2022 tarihinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak göreve getirilen isim. Kendisi Sertçelik'i tanımadığını söylüyor. Evet arabadaydım Mustafa Çotuk'un arkadaşıyım dedi.

Serdar Sertçelik kaçma ibarelerini telefon konuşmasında veriyor ancak buna rağmen savcılığa bir bildirimde bulunulmuyor. Gçrüşmeler devam ediyor.

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği belirtildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davanın sanıklarından Sertçelik'in iddialarında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Raporda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, Sertçelik'le irtibatın koptuğu günden 9 gün sonra 5 Aralık 2023'te 80 il emniyet müdürlüğüne ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına, yurt dışına çıkma ihtimali ve yakalanmasına yönelik tüm hudut kapılarında ve illerin giriş çıkışlarında uygulama noktalarında duyarlı olunması konusunda yazı yazıldığı aktarıldı.

Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Serdar Sertçelik'e, "soruşturma sonuna kadar konutu terk etmemesine" ilişkin adli kontrol uygulandığı, 18 Ekim 2023 tarihinden itibaren Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ev hapsi cezası verildiği ve elektronik kelepçe takılmasına karar verildiği hatırlatılan raporda, bunlara rağmen Sertçelik'in, illegal yollardan yurt dışına kaçtığı ifade edildi.

Raporda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, cumhuriyet savcılarının görev ve yetkilerine ilişkin maddesindeki, "Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır" hükmü uyarınca gereğinin takdir ve ifasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğuna kanaat getirildiği aktarıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı.

Şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçlarından birini işlemek için anlaşma" suçundan yürüten soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

FETÖVARİ kumpasın raporu A Haber’deFETÖVARİ kumpasın raporu A Haber’de FETÖVARİ KUMPASIN RAPORU A HABER'DE

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