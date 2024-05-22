FETÖVARİ kumpasın raporu A Haber’de! İşte 84 sayfalık raporda çarpıcı detaylar

MÜFETTİŞ RAPORU: SES KAYITLARI VAR

Devlet memurluğu ile bağdaşmayacak konuşmalar gerçekleşmiştir

Bazı devlet büyüklerinin isimleri konuşmalarda geçiyor.

Kaçma şüphesine karşı 9 gün sonra bildirim yapılıyor.

"GİZLİ TANIK ARACI KENDİ KULLANDI"

Gizli tanık İstanbul'a kadar 3 araç değiştirdi. Mustafa Çotuk'a soruldu kaçışına yardımcı oldun mu deniyor. Ben Serdar'a sordum yakalaması olduğunu bilmiyordum diyor. Aynı araçta bir kişi daha var Ramazan Kubat, 2022 tarihinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak göreve getirilen isim. Kendisi Sertçelik'i tanımadığını söylüyor. Evet arabadaydım Mustafa Çotuk'un arkadaşıyım dedi.

Serdar Sertçelik kaçma ibarelerini telefon konuşmasında veriyor ancak buna rağmen savcılığa bir bildirimde bulunulmuyor. Gçrüşmeler devam ediyor.

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği belirtildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davanın sanıklarından Sertçelik'in iddialarında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.