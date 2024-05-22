YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr/
ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriş belgelerinin yayımlanacağı haberi, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav için hazırlıklarını sonlandırmaya başladı. Ancak sınav yerlerinin henüz açıklanmamış olması, "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme taşıdı.
TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek sınavın yer bilgilerine dair araştırmalar ise hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerin merakla beklediği YKS sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi ve nasıl alınacağı konusundaki detaylar da, sınav öncesinde önemli bir gündem maddesi olarak yerini koruyor. Peki YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.
YKS-2024 SINAV TAKVİMİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr/
- 1998 2005 2008 sigorta girişi olanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekliliğiniz yanabilir!
- Emekliye zam+ek ödeme müjdesi sabah 07.10'da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 1+1'lik maaş hesabı! 10.000 TL üstü ve 25 bin TL altına...
- İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS EKRANI 2024 | Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?
- Resimdeki gizli kediyi 7 saniyede bulanın zihni yapay zeka gibi çalışıyor!
- 9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e geldi mi? Af veya ceza indirimi...
- ❌ Çamaşırlarınızı 40 derecede yıkamayın: Öğrenince bin pişman olacaksınız
- A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu
- Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...
- 1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12'den emeklilik hesabı! Yaş, prim, gün tablosu...
- İran haritada nerede, güncel nüfus oranı kaç? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kimdir? Başkenti, para birimi...
- Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...