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YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr/

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr/

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriş belgelerinin yayımlanacağı haberi, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav için hazırlıklarını sonlandırmaya başladı. Ancak sınav yerlerinin henüz açıklanmamış olması, "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek sınavın yer bilgilerine dair araştırmalar ise hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerin merakla beklediği YKS sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi ve nasıl alınacağı konusundaki detaylar da, sınav öncesinde önemli bir gündem maddesi olarak yerini koruyor. Peki YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

YKS-2024 SINAV TAKVİMİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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