YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr/

TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek sınavın yer bilgilerine dair araştırmalar ise hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerin merakla beklediği YKS sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi ve nasıl alınacağı konusundaki detaylar da, sınav öncesinde önemli bir gündem maddesi olarak yerini koruyor. Peki YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?