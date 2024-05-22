22 Mayıs 2024, Çarşamba
Padişahların bilinmeyen portreleri ortaya çıktı! Gördüklerinizi unutun: Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim...
Osmanlı padişahlarının portreleri tarih literatüründe uzun süredir önemli bir yer tutmaktadır. Ancak zamanla bu portrelerde çeşitli değişiklikler ve yorumlar ortaya çıkmıştır. Son dönemde İranlı ressam Reza Hemma-Tirad'ın üç yıllık bir çalışma sonucunda hazırladığı yeni portreler, Osmanlı padişahlarını farklı bir bakış açısıyla yeniden yorumlamaktadır. Bu yeni portreler, geleneksel imgelerden önemli ölçüde farklılık göstermekte ve tarihi figürleri etkileyici bir şekilde resmetmektedir.
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 09:40
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