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Padişahların bilinmeyen portreleri ortaya çıktı! Gördüklerinizi unutun: Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim...

Osmanlı padişahlarının portreleri tarih literatüründe uzun süredir önemli bir yer tutmaktadır. Ancak zamanla bu portrelerde çeşitli değişiklikler ve yorumlar ortaya çıkmıştır. Son dönemde İranlı ressam Reza Hemma-Tirad'ın üç yıllık bir çalışma sonucunda hazırladığı yeni portreler, Osmanlı padişahlarını farklı bir bakış açısıyla yeniden yorumlamaktadır. Bu yeni portreler, geleneksel imgelerden önemli ölçüde farklılık göstermekte ve tarihi figürleri etkileyici bir şekilde resmetmektedir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 09:40
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Padişahların bilinmeyen portreleri ortaya çıktı! Gördüklerinizi unutun: Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim...

Osmanlı İmparatorluğu'nun altı asırlık egemenliği, sadece yazılı belgelerle değil, aynı zamanda portrelerle de zenginleştirilmiş tarih sayfalarında can bulur. Ancak, bu portreler genellikle 18 ve 19. yüzyıllara ait olup, o dönemin teknik ve sanatsal sınırlamalarının etkisi altında şekillenmiştir. Konstantin Kapıdağlı liderliğindeki bir girişim Osman Gazi'den 3. Selim'e kadar olan tüm padişahların portrelerini tek tek çizerek, daha gerçekçi ve özgün bir bakış açısı sunmuştur.

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Padişahların bilinmeyen portreleri ortaya çıktı! Gördüklerinizi unutun: Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim...

Yavuz Sultan Selim

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Padişahların bilinmeyen portreleri ortaya çıktı! Gördüklerinizi unutun: Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim...

Osman Gazi

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Padişahların bilinmeyen portreleri ortaya çıktı! Gördüklerinizi unutun: Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim...

Kanuni Sultan Süleyman

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Padişahların bilinmeyen portreleri ortaya çıktı! Gördüklerinizi unutun: Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim...

Fatih Sultan Mehmet