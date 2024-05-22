Padişahların bilinmeyen portreleri ortaya çıktı! Gördüklerinizi unutun: Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim...

Osmanlı İmparatorluğu'nun altı asırlık egemenliği, sadece yazılı belgelerle değil, aynı zamanda portrelerle de zenginleştirilmiş tarih sayfalarında can bulur. Ancak, bu portreler genellikle 18 ve 19. yüzyıllara ait olup, o dönemin teknik ve sanatsal sınırlamalarının etkisi altında şekillenmiştir. Konstantin Kapıdağlı liderliğindeki bir girişim Osman Gazi'den 3. Selim'e kadar olan tüm padişahların portrelerini tek tek çizerek, daha gerçekçi ve özgün bir bakış açısı sunmuştur.