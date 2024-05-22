22 Mayıs 2024, Çarşamba
1998 2005 2008 sigorta girişi olanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekliliğiniz yanabilir!
Emeklilik için gerekli primler ödenirken fiili çalışma zorunluluğu bulunuyor ve bu noktada 'hatır sigortası' ciddi sorunlar yaratabiliyor. Resmi açıklamalara göre, sadece geçen yıl 88 bin 455 sahte sigortalı tespit edildi. Hizmet dökümünüzdeki harflere dikkat ederek durumunuzu kontrol etmeniz gerekiyor.
Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 07:34
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