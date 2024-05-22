1998 2005 2008 sigorta girişi olanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekliliğiniz yanabilir!

Çevremizden sıkça duyduğumuz "Emekliliğim iptal edildi" veya "Sigorta günlerim geçersiz sayıldı" gibi ifadelerin ardında yatan temel neden sahte sigorta. Kimi bilerek kimi ise farkında olmadan dolandırıcıların tuzağına düşerek bu yanlışı yapıyor. Sahte sigorta konusunda bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.