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1998 2005 2008 sigorta girişi olanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekliliğiniz yanabilir!

Emeklilik için gerekli primler ödenirken fiili çalışma zorunluluğu bulunuyor ve bu noktada 'hatır sigortası' ciddi sorunlar yaratabiliyor. Resmi açıklamalara göre, sadece geçen yıl 88 bin 455 sahte sigortalı tespit edildi. Hizmet dökümünüzdeki harflere dikkat ederek durumunuzu kontrol etmeniz gerekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 07:34
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1998 2005 2008 sigorta girişi olanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekliliğiniz yanabilir!

Çevremizden sıkça duyduğumuz "Emekliliğim iptal edildi" veya "Sigorta günlerim geçersiz sayıldı" gibi ifadelerin ardında yatan temel neden sahte sigorta. Kimi bilerek kimi ise farkında olmadan dolandırıcıların tuzağına düşerek bu yanlışı yapıyor. Sahte sigorta konusunda bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.

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1998 2005 2008 sigorta girişi olanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekliliğiniz yanabilir!

Emeklilik ve Sigorta Günlerinizin Geçersiz Sayılmaması İçin Dikkat!

Çevremizden zaman zaman duyduğumuz "Emekliliğim iptal edildi" veya "Sigorta günlerim geçersiz sayıldı" gibi ifadelerin ardında yatan tek neden sahte sigorta. Bilerek ya da farkında olmadan dolandırıcıların tuzağına düşerek bu yanlışı yapanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki denetmenler tarafından yapılan tespitler, bu sorunun boyutlarını gözler önüne seriyor.

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1998 2005 2008 sigorta girişi olanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekliliğiniz yanabilir!

Sahte Sigorta Tespitleri

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin'in verdiği bilgiye göre, 2023 yılında SGK denetmenleri tarafından 1.533 sahte işyeri ve 88.455 sahte sigortalı tespit edildi. Şahin, denetimlerin sistemli bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, SGK veri tabanından elde edilen bilgiler ve ihbarlar doğrultusunda yapılan inceleme ve denetimlerle sahte sigortalılık ve sahte işyeri tespitlerinin yapıldığını açıkladı.

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1998 2005 2008 sigorta girişi olanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekliliğiniz yanabilir!

Fiili Çalışma Şartı

Emeklilik için gerekli primlerin ödenmesi sırasında fiili çalışma zorunluluğu bulunuyor. Çalışmadan, sadece prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanmak mümkün değil. Halk arasında "hatır sigortası" olarak bilinen bu tür sahte kayıtlar, gelecekte ciddi sorunlara yol açabilir. e-Devlet üzerinden hizmet dökümünüzü kontrol ederek, bu tür hileli kayıtların önüne geçebilirsiniz.

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1998 2005 2008 sigorta girişi olanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekliliğiniz yanabilir!

Kodlanan Harflerin Anlamı

Hizmet dökümünüzde bazı harfler görüyorsanız, bu harfleri ciddiye almanız gerekiyor. SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için işyerlerini S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) kodlarıyla tanımlıyor. 'Ş' harfi, sizi sigortalı bildiren işyerinin şüpheli olduğunu ve denetim yapılacağını gösteriyor. Denetim sonucunda sahte sigorta bildirimi tespit edilirse, işyerinin kodu 'S' olarak değiştirilir ve sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.