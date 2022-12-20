Google Ekrem İmamoğlu'nu görevden aldı: 'Bilinçli mağduriyet' tepkileri art arda sıralandı! Seviyesiz 'Başkan Erdoğan' göndermesi
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, arama motoru Google'da kullanıcılar tarafından rahatlıkla değiştirilebilen algoritma üzerinden 'mağduriyet' oluşturmaya çalıştı. Google'ın kendisi için "Eski İBB Başkanı" ifadelerini kullanmasını fırsat bilen İmamoğlu, sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan bir paylaşım yaptı. Sosyal medya uzmanları, Google kullanıcılarının söz konusu bilgileri, Wikipedia ve bilgi paneli aracılığıyla değiştirebildiğini açıkladı. Uzmanlar, "Hem Google’de hem de Wikipedia’da İmamoğlu hakkında toplu olarak “Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak bilgi girilmiş. Bu düzenlemeyi yapan kişiler Wikipedia’da yazarlık yapan kişiler ve toplu yaptıklarına göre organizasyonlu bir olaydır." yorumunda bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.
Gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilen Meral Akşener, İmamoğlu'nun yanına gitti. İkili, Saraçhane'de bir miting düzenleyerek, 2023 emelleri doğrultusunda İmamoğlu'nu parlattı.
Henüz nihayete ermemiş karar üzerinden oluşturulan 'mağduriyet' algısı ve adaylık çalışmaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na takıldı.
İcazet seferini yarıda keserek Almanya'dan İstanbul'a özel jetle dönen Kılıçdaroğlu, ayağının tozuyla İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattı.
GOOGLE ÜZERİNDEN 'BİLİNÇLİ MAĞDURİYET' ALGISI
CHP lideri, Akşener'in kendisinin yokluğunu fırsat bilerek giriştiği operasyona, "İç işlerimize karışmayın" diyerek tepki gösterdi.
Saraçhane planı suya düşen İmamoğlu, arama motoru Google'da kullanıcılar tarafından rahatlıkla değiştirilebilen algoritma üzerinden 'mağduriyet' oluşturmaya çalıştı.
Google'ın kendisi için "Eski İBB Başkanı" ifadelerini kullanmasını fırsat bilen İmamoğlu, sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan bir paylaşım yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I SEVİYESİZCE HEDEF ALDI
Google'daki "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresini siyasi malzeme olarak kullanıp söz konusu olaya göstermelik bir tepki veren Ekrem İmamoğlu, Başkan Erdoğan'ı seviyesiz bir şekilde hedef aldı.
Erdoğan'ın 2019'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki kullandığı "I speech kürsü" ifadesini gönderme yapan İmamoğlu, paylaşımına Google Türkiye'yi de ekledi.
SOSYAL MEDYA UZMANLARI: "TOPLU OLARAK BU İFADE GİRİLMİŞ"
Dijital İletişim sektöründe hizmet veren Yuşa Övenç, Google kullanıcılarının söz konusu bilgileri, Wikipedia ve bilgi paneli aracılığıyla değiştirebildiğini açıkladı.
Övenç, yaşananlara ilişkin yaptığı Twitter paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Google'da neden Ekrem İmamoğlu için "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazıyor hadi gelin kısaca anlatayım. Şimdi Google'deki kişilerin bilgi panelini Google kullanıcıları düzenliyor kullanıcıların çoğu ne yazarsa algoritma onu doğru sayıp direkt olarak onu yazıyor
Google sadece bilgi panelinden değil ayrıca Wikipedia denen dijital ansiklopedi sitesinden de bilgi akışını alıyor yani Wikipedia sitesinde de bilgiler değişir ise onu da doğru sayıyor. Peki Wikipedia'da kimler bilgileri değiştirebiliyor? Wikipedia'da yazar olan kişiler.
Yani hem Google'de hem de Wikipedia'da Ekrem İmamoğlu hakkında toplu olarak "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak bilgi girilmiş. Peki bu bilgiyi kim girer? Bana soracak olursanız gündem olmaya, ön plana çıkmak isteyen kişi girer. İsim vermiyorum ama siz anladınız.
Kırmızıyla çizdiğim yerlerden direkt olarak geri bildirimde bulunabiliyor ve birçok kişi aynı bildirimi yaparsa Google bu bilgiyi doğru sayıyor.
"ORGANİZASYONU BİR OLAYDIR"
Bugün saçma bir şekilde Wikipedia denen sitede Ekrem İmamoğlu haklında birçok düzenleme girilmiş ve Wikipedia bu düzenlemenin özetini vermiyor. Yine kırmızı ile işaretlediğim yerler ise bu durumun kanıtıdır. Normalde girilen bilginin özeti gösterilmesi lazım ama bunlarda yok.
Normal kullanıcılar siyasiler için Wikipedia'dan düzenleme gönderemiyor göndermeye çalıştığınızda aşağıda işaretlediğim hatayı alırsınız. Yani bu düzenlemeyi yapan kişiler Wikipedia'da yazarlık yapan kişiler ve toplu yaptıklarına göre organizasyonlu bir olaydır."
AKILLARA GOOGLE BAĞLANTILI İYİ PARTİLİ TAYLAN YILDIZ GELDİ
Bu olaylar ışığında bir isim ise tüm dikkatleri üzerine topladı. O isim ise İBB Meclis Üyesi İYİ Partili Taylan Yıldız...
Taylan Yıldız'ın Google ile olan bağlantısı herkesin malumu... Yıldız, Google'da çalışırken 2017'deki referandumda 'hayır' kampasına katılmak için izin alıp Türkiye'ye geldi ve o dönem Meral Akşener ile birlikte çalıştı.
İlerleyen süreçte İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı olarak siyasete atıldı.
"İNTERNETÇİ ARKADAŞ BU İŞİN NERESİNDE? AKŞENER'DEN TALİMAT MI ALDI?"
Bu bağlamda Google ile etkin bağları olan Taylan Yıldız'ın arama motoruna "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresinin eklenmesinde ne kadar rolü olduğu ise merak konusu oldu.
Bilindiği üzere İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor.
Taylan Yıldız'ın da Akşener'in talimatıyla İmamoğlu'nun önünü açmak için Google'ın çektiği bu operasyona ön ayak olduğu iddialar arasında.
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