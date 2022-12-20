Google Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı: ’Bilinçli mağduriyet’ tepkileri art arda sıralandı! Seviyesiz ’Başkan Erdoğan’ göndermesi

SOSYAL MEDYA UZMANLARI: "TOPLU OLARAK BU İFADE GİRİLMİŞ"

Dijital İletişim sektöründe hizmet veren Yuşa Övenç, Google kullanıcılarının söz konusu bilgileri, Wikipedia ve bilgi paneli aracılığıyla değiştirebildiğini açıkladı.

Övenç, yaşananlara ilişkin yaptığı Twitter paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Google'da neden Ekrem İmamoğlu için "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazıyor hadi gelin kısaca anlatayım. Şimdi Google'deki kişilerin bilgi panelini Google kullanıcıları düzenliyor kullanıcıların çoğu ne yazarsa algoritma onu doğru sayıp direkt olarak onu yazıyor

Google sadece bilgi panelinden değil ayrıca Wikipedia denen dijital ansiklopedi sitesinden de bilgi akışını alıyor yani Wikipedia sitesinde de bilgiler değişir ise onu da doğru sayıyor. Peki Wikipedia'da kimler bilgileri değiştirebiliyor? Wikipedia'da yazar olan kişiler.

Yani hem Google'de hem de Wikipedia'da Ekrem İmamoğlu hakkında toplu olarak "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak bilgi girilmiş. Peki bu bilgiyi kim girer? Bana soracak olursanız gündem olmaya, ön plana çıkmak isteyen kişi girer. İsim vermiyorum ama siz anladınız.