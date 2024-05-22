Emekliye zam+ek ödeme müjdesi sabah 07.10’da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 1+1’lik maaş hesabı! 10.000 TL üstü ve 25 bin TL altına...

Beklentilere Göre Zam Oranları

Temmuz ayının enflasyon verileriyle birlikte altı aylık zam oranı belirlenecek. Şu ana kadar elde edilen verilere göre, enflasyonun yüzde 25-30 bandında olması bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu aralıkta olacak. Memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 20-25 arasında artış alması bekleniyor. Refah payı için alınacak kararlar ise 3 Temmuz'da açıklanacak. Eğer refah payı kararı alınırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 30-35 oranında bir artış bekleniyor.