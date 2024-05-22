Emekliye zam+ek ödeme müjdesi sabah 07.10'da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 1+1'lik maaş hesabı! 10.000 TL üstü ve 25 bin TL altına...
Emekliler ve SGK'dan maaş alan diğer hak sahipleri için her dini bayramda verilen ikramiyeler bu yıl önemli bir artış gösterdi. Bu yıl yapılan yüzde 50 artışla birlikte ikramiye miktarı 3.000 TL olarak belirlendi. Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere toplamda 6.000 TL ikramiye ödenecek. Peki emeklinin ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? Emekli haziranda ne kadar ödeme alacak?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
07:05 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
07:30
Haziran ayı, emekliler için heyecanla beklenen ödemelerin yapılacağı bir dönem olacak. Kurban Bayramı'na özel olarak verilecek 3 bin TL tutarındaki ikramiye, emeklilere ek bir gelir kaynağı sunacak. Düzenli maaşlarının yanı sıra 18 bin TL'ye varan promosyon ödemesi ve bayram ikramiyesi ile birlikte, emekliler üç farklı ödeme imkanına sahip olacak. İşte ek ödemelere dair merak edilen tüm detaylar...
Emekliler ve memurlar için Temmuz ayı, maaşlarda önemli değişikliklerin yaşanacağı bir dönemi işaret ediyor. Ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, Temmuz ayında gerçekleşecek yeni zam oranlarını sabırsızlıkla bekliyor. Maaş artışlarının belirleyicisi ise enflasyon oranları olacak.
Zam Oranları ve Enflasyon
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon oranı kadar maaş artışı alırken, memurlar ve memur emeklileri ise Ocak ayında aldıkları yüzde 15'lik zamma ek olarak enflasyon farkını maaşlarına yansıtacaklar. Bunun yanı sıra yüzde 10'luk toplu sözleşme artışı da gündemde bulunuyor. Emekliler için enflasyonun üzerine ek bir refah payı uygulanması da bekleniyor. Bu durum, taban maaşların artırılması ve düşük maaşlı emeklilerin mağdur edilmemesi açısından önem taşıyor.
Beklentilere Göre Zam Oranları
Temmuz ayının enflasyon verileriyle birlikte altı aylık zam oranı belirlenecek. Şu ana kadar elde edilen verilere göre, enflasyonun yüzde 25-30 bandında olması bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu aralıkta olacak.
Memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 20-25 arasında artış alması bekleniyor. Refah payı için alınacak kararlar ise 3 Temmuz'da açıklanacak. Eğer refah payı kararı alınırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 30-35 oranında bir artış bekleniyor.
Bayram İkramiyeleri
Emeklilere ve SGK'dan maaş alan diğer hak sahiplerine her dini bayramda ikramiye ödeniyor. İlk olarak 1.000 TL ile başlayan bayram ikramiyesi, önce 1.100 TL'ye, ardından 2.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl yapılan yüzde 50 artışla birlikte ikramiye miktarı 3.000 TL olarak belirlendi. Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere toplamda 6.000 TL ikramiye ödenecek. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla her emekliye ek olarak 5.000 TL'lik bir kereye mahsus ikramiye ödemesi yapılmıştı.