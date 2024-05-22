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İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS EKRANI 2024 | Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

Öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin il içi atama taleplerine ilişkin duyuruyu geçtiğimiz günlerde www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımladı. Öğretmenlerin heyecanla beklediği bu sürecin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merakla bekleniyor. İşte il içi atama sonuçlarına dair merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 07:31
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İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS EKRANI 2024 | Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları, binlerce adayın merakla beklediği bir konu olarak gündemde yer alıyor. İl içi tayin başvurularının sonuçlarını öğrenmek isteyen öğretmenler, gözlerini MEBBİS sorgulama ekranına çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi atama sonuçlarının açıklanacağı takvimi duyurdu. Peki il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İşte öğretmenlerin merakla beklediği il içi atama sonuçları ve MEBBİS sorgulama ekranı hakkında detaylar...

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İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS EKRANI 2024 | Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından isteği bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs günlerinde online olarak alındı. Atama sonuçları ise 22 Mayıs tarihinde MEB resmi internet adresinden erişime sunulacak.

2024-YER DEĞİŞTİRME TAYİN SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS EKRANI 2024 | Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlendi. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

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İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS EKRANI 2024 | Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

Listelerin ilgili valiliklerce sisteme girilmesi ve atama karanamelerinin oluşturulması işlemi 22-23 Mayıs günlerinde gerçekleşecek.

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İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS EKRANI 2024 | Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri de 14 Haziran 2024 tarihi itibarıyla olacak.