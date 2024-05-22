İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS EKRANI 2024 | Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

Öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin il içi atama taleplerine ilişkin duyuruyu geçtiğimiz günlerde www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımladı. Öğretmenlerin heyecanla beklediği bu sürecin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merakla bekleniyor. İşte il içi atama sonuçlarına dair merak edilen detaylar...