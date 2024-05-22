22 Mayıs 2024, Çarşamba
Türklerin beyaz altını! Tıkanan damarları temizliyor! Kötü kolesterolü sıfırlayan yiyecek...
Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için vücudun ihtiyaç duyduğu unsurlardan biri olan sağlıklı yağlar, kolesterol seviyelerini dengede tutmak adına kritik bir rol oynar. Kötü kolesterolü artırarak damarlarda tıkanıklıklara yol açabilen sağlıksız yağ birikimi ise kalp sağlığını doğrudan etkiler. Ancak, doğru beslenme alışkanlıklarıyla kötü kolesterol seviyesini düşürmek mümkündür. İşte LDL kolesterolü düşüren mucize besin...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:58
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