Seferberlik çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur? Seferberlik emri e-Devlet sorgulama ekranı...
Resmi Gazete'de duyurulan son kararla, 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' artık geçerli değil ve onun yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' adı altında yeni bir düzenleme getirildi. Bu değişiklik ülkede yaşanabilecek kriz durumlarına karşı alınacak önlemleri düzenleyen mevzuatta önemli bir değişikliği ifade ediyor. Peki Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:40Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 09:22