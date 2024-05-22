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Seferberlik çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur? Seferberlik emri e-Devlet sorgulama ekranı...

Resmi Gazete'de duyurulan son kararla, 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' artık geçerli değil ve onun yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' adı altında yeni bir düzenleme getirildi. Bu değişiklik ülkede yaşanabilecek kriz durumlarına karşı alınacak önlemleri düzenleyen mevzuatta önemli bir değişikliği ifade ediyor. Peki Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 09:22
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Seferberlik çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur? Seferberlik emri e-Devlet sorgulama ekranı...

Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' artık geçerli değil ve yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' adı altında yeni bir düzenleme getirildi. Ancak, bu değişiklikle ilgili olarak ortaya çıkan terimler arasında bazı karışıklıklar da yaşanıyor. Özellikle, "seferberlik" kavramı çeşitli anlamlar taşıyor ve bu değişiklikle birlikte daha fazla dikkat çekiyor. Peki seferberlik mi çıktı? Seferberlik emri nasıl sorgulanır?

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Seferberlik çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur? Seferberlik emri e-Devlet sorgulama ekranı...

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, Türkiye'de seferberlik ve savaş hali ilanına ilişkin yetki yapılan değişikliklerle genişletildi. "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nün yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" getirildi.

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Seferberlik çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur? Seferberlik emri e-Devlet sorgulama ekranı...

1990 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yeni düzenlemeyle artık geçerli değil. Yerine yürürlüğe giren "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" ile birlikte, seferberlik ve savaş hali ilanı kararı alınması sürecinde yetki merkezi Cumhurbaşkanı'na devredilmiş oldu.

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Seferberlik çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur? Seferberlik emri e-Devlet sorgulama ekranı...

Bu değişiklikle birlikte, daha önce Bakanlar Kurulu kararı ile alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı artık Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan alınabilecek.

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Seferberlik çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur? Seferberlik emri e-Devlet sorgulama ekranı...

Personel Sefer Görev Emri Nedir?

Personel sefer görev emri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış olan ve yasal yaş sınırı içerisindeki personele verilen bir emir türüdür. Bu emir, belirli durumlarda orduya tekrar katılmaları gerektiğinde kullanılır. Sefer görev emri olan kişiler, ihtiyaç duyulması halinde tekrar göreve çağrılabilirler.