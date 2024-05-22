Seferberlik çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur? Seferberlik emri e-Devlet sorgulama ekranı...

Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' artık geçerli değil ve yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' adı altında yeni bir düzenleme getirildi. Ancak, bu değişiklikle ilgili olarak ortaya çıkan terimler arasında bazı karışıklıklar da yaşanıyor. Özellikle, "seferberlik" kavramı çeşitli anlamlar taşıyor ve bu değişiklikle birlikte daha fazla dikkat çekiyor. Peki seferberlik mi çıktı? Seferberlik emri nasıl sorgulanır?