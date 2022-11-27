AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Yeni hedefimiz 4,5 milyon hane!

Kabaktepe, tüm oynanan oyunlara, algılara, manipülasyonlara inat, en gür seda ile İstanbul'un "Tek yol Recep Tayyip Erdoğan" dediğini aktararak, şöyle devam etti:

"İstanbul teşkilatları olarak bugün de şehrimizin en büyük statlarından birinde sizlerin huzurundayız. 2023 zaferine giden yolda, sandık kurulu üyelerimizle, uç beylerimiz mahalle başkanlarımız ve yönetimleriyle, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle, teşkilatımızın mayası kadın kollarımızla, teşkilatımızın göz bebeği gençlik kollarımızla ve tüm teşkilatlarımızla emir ve görüşlerinize hazırız. Yeni hedefimiz önümüzdeki dönemde kapı kapı dolaşarak, 4,5 milyon haneyi ziyaret etmek, davamızı, ideallerimizi, mücadelemizi her eve taşımaktır."