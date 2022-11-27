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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Yeni hedefimiz 4,5 milyon hane!

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Yeni hedefimiz 4,5 milyon hane!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Yeni hedefimiz önümüzdeki dönemde kapı kapı dolaşarak, 4,5 milyon haneyi ziyaret etmek, davamızı, ideallerimizi, mücadelemizi her eve taşımaktır." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Galatasaray NEF Stadyumu'nda düzenlediği "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında yaptığı konuşmada, kentin her köşesinde İstanbulluların her zaman yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Özellikle "Yüz Yüze 100 Gün" programı ile 100 binlerce İstanbullu hemşehrileriyle buluştuklarını dile getiren Kabaktepe, "Her renkten, her sesten, her meşrepten insanımızı menzil bildik, davamızı ve meramımızı gönüllere sefer samimiyetiyle nakış nakış işledik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızdan bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımızdan milletvekillerimize, belediye başkanlarımızdan partimizin bütün bileşenlerimizle İstanbul'umuzda uğramadık sokak, vurmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamaya gayret ettik. Kulak olduk ses dinledik, yoldaş olduk dert dinledik, kardeş olduk söz söyledik. Sözümüzü, davamızı her vatandaşımıza, yeniden ve yılmadan tekrar tekrar ulaştırdık." diye konuştu.

Kabaktepe, tüm oynanan oyunlara, algılara, manipülasyonlara inat, en gür seda ile İstanbul'un "Tek yol Recep Tayyip Erdoğan" dediğini aktararak, şöyle devam etti:

"İstanbul teşkilatları olarak bugün de şehrimizin en büyük statlarından birinde sizlerin huzurundayız. 2023 zaferine giden yolda, sandık kurulu üyelerimizle, uç beylerimiz mahalle başkanlarımız ve yönetimleriyle, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle, teşkilatımızın mayası kadın kollarımızla, teşkilatımızın göz bebeği gençlik kollarımızla ve tüm teşkilatlarımızla emir ve görüşlerinize hazırız. Yeni hedefimiz önümüzdeki dönemde kapı kapı dolaşarak, 4,5 milyon haneyi ziyaret etmek, davamızı, ideallerimizi, mücadelemizi her eve taşımaktır."

"ZİHNİMİZ MEHMET'İN FATİH OLDUĞU ANLAYIŞTADIR"

AK Parti'nin Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta olduğunu dile getiren Kabaktepe, "Zihnimiz Mehmet'in Fatih olduğu anlayıştadır. Fatihler doğuracak analar, fetihler müjdeleyecek bilge ulaklar, azmini pekiştirecek size gönül verenler var. Müjdeler olsun Türkiye Yüzyılı'nın kutlu yürüyüşü başlamıştır. Müjdeler olsun ok, artık hedefine doğru yol almaktadır. Milletimiz yine hakkını ve istediğini sandıktan alacaktır. Aziz İstanbul teşkilatım, agah olunuz ve asla unutmayınız: 2023 zaferi, karanlığın aydınlığa vardığı andır. 2023 zaferi, kutlu sancağı asırlardır taşıyanlara selamdır. 2023 zaferi, şarkımızın yeniden besteleneceği makamdır. 2023 zaferi, Türkiye Yüzyılı'nın yükseleceği en sağlam dayanaktır." şeklinde konuştu.

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