AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Yeni hedefimiz 4,5 milyon hane!

Özellikle "Yüz Yüze 100 Gün" programı ile 100 binlerce İstanbullu hemşehrileriyle buluştuklarını dile getiren Kabaktepe, "Her renkten, her sesten, her meşrepten insanımızı menzil bildik, davamızı ve meramımızı gönüllere sefer samimiyetiyle nakış nakış işledik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızdan bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımızdan milletvekillerimize, belediye başkanlarımızdan partimizin bütün bileşenlerimizle İstanbul'umuzda uğramadık sokak, vurmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamaya gayret ettik. Kulak olduk ses dinledik, yoldaş olduk dert dinledik, kardeş olduk söz söyledik. Sözümüzü, davamızı her vatandaşımıza, yeniden ve yılmadan tekrar tekrar ulaştırdık." diye konuştu.