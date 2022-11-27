AK Partili gençlerden Başkan Erdoğan koreografisi! Büyük İstanbul Buluşması’nda tarihi anlar...

ÇOK SAYIDA PANKART ASILDI

Statta bazı yerler Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portreleri ve Türk bayraklarıyla donatılırken, bazı yerlere de "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor", "Güçlü Lider, Büyük Türkiye", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartlar asıldı.