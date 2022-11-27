AK Partili gençlerden Başkan Erdoğan koreografisi! Büyük İstanbul Buluşması'nda tarihi anlar...
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında Başkan Erdoğan konuşmak için sahneye çıktığında AK Partili gençlerden koreografi sürprizi geldi. Kıraç'ın "Endamın yeter" şarkısı eşliğinde gerçekleştirilen kareografi programa damga vurdu. İşte o anlar...
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı.
SAATLER ÖNCESİNDE DOLDU
İl teşkilatının hazırlıklarını günlerdir büyük titizlikle yürüttüğü program için partililer stadı saatler öncesinden doldurdu.
SLOGANLAR VE MARŞLARLA İNLEDİ
Partililer, Erdoğan'ı gelişini bekledikleri süre içinde marşlar eşliğinde sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.
ÇOK SAYIDA PANKART ASILDI
Statta bazı yerler Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portreleri ve Türk bayraklarıyla donatılırken, bazı yerlere de "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor", "Güçlü Lider, Büyük Türkiye", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartlar asıldı.
ERDOĞAN, SAHADA YÜRÜYEREK TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle partililerin coşkusu daha da artarken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı.
MÜKEMMEL KOREOGRAFİ
Başkan Erdoğan'ın kürsüye çıkmasının ardından tribünlerde AK Partili gençlerden bir koreografi sürprizi geldi. "İstanbul'un sözü tamam inşallah" parkartının arasında Başkan Erdoğan'a ait görselin çıktığı anlarda Kıraç'ın "Endamın Yeter" şarkısı tribünleri inletti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar...
- İBB bursu neden açıklanmadı? 2022 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs parası ne zaman yatar?
- İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? Sosyal konut kuralarında yeni tarih belli oldu!
- Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? TRT 1 YAYIN AKIŞI
- Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Güzelliğiyle mest eden Feyza Sevil Güngör bakın nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı…
- İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?
- EYT'LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT'liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?
- A101'DE İNDİRİM RÜZGARI! Temizlik ürünleri neredeyse etiketin yarısına indi! 26 Kasım-2 Aralık A101 AKTÜEL ÜRÜNLER...
- AUZEF SINAV SONUÇLARI AKSİS SORGULAMA EKRANI | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir?
- KPSS DHBT sınavı nasıldı? 2022 DHBT sınavı zor muydu, kolay mıydı? DHBT SINAV YORUMLARI...
- KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? DHBT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS puanı kaç yıl geçerli?
- Survivor 2023 kadrosuna Yalı Çapkını sürprizi! Yalı Çapkını'nın yıldızı Survivor'a mı katılacak? O oyuncu diziden ayrılacak mı?