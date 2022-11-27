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AK Partili gençlerden Başkan Erdoğan koreografisi! Büyük İstanbul Buluşması'nda tarihi anlar...

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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AK Partili gençlerden Başkan Erdoğan koreografisi! Büyük İstanbul Buluşması’nda tarihi anlar...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında Başkan Erdoğan konuşmak için sahneye çıktığında AK Partili gençlerden koreografi sürprizi geldi. Kıraç'ın "Endamın yeter" şarkısı eşliğinde gerçekleştirilen kareografi programa damga vurdu. İşte o anlar...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı.

SAATLER ÖNCESİNDE DOLDU

İl teşkilatının hazırlıklarını günlerdir büyük titizlikle yürüttüğü program için partililer stadı saatler öncesinden doldurdu.

SLOGANLAR VE MARŞLARLA İNLEDİ

Partililer, Erdoğan'ı gelişini bekledikleri süre içinde marşlar eşliğinde sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

ÇOK SAYIDA PANKART ASILDI

Statta bazı yerler Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portreleri ve Türk bayraklarıyla donatılırken, bazı yerlere de "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor", "Güçlü Lider, Büyük Türkiye", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartlar asıldı.

ERDOĞAN, SAHADA YÜRÜYEREK TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle partililerin coşkusu daha da artarken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı.

MÜKEMMEL KOREOGRAFİ

Başkan Erdoğan'ın kürsüye çıkmasının ardından tribünlerde AK Partili gençlerden bir koreografi sürprizi geldi. "İstanbul'un sözü tamam inşallah" parkartının arasında Başkan Erdoğan'a ait görselin çıktığı anlarda Kıraç'ın "Endamın Yeter" şarkısı tribünleri inletti.

2023 ile ilgili sinsi planları çöpe atacağız!

Erdoğan koreografisi damga vurdu ERDOĞAN KOREOGRAFİSİ DAMGA VURDU
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