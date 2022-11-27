Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 2023 ile ilgili sinsi planları çöpe atacağız!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı.

Başkan Erdoğan'ın gelişiyle partililerin coşkusu daha da artarken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe daha sonra saha içinde yürüyerek tribünlerdeki partilileri selamladı.

Açılış konuşmaları ve teşkilat motivasyon filminin gösteriminin ardından Başkan Erdoğan, partililere seslendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Fatih'in yadigarı İstanbul'u 2053 vizyonuyla yeniden medeniyetimizin şahikasını yapmak için gece gündüz çalışan, mücadele eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti şehir şehir meydan meydan halkımızı kucakladı.

Buradan İstanbul'un 39 ilçesinin her bir mahallesindeki sokağındaki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

İstanbul İl Teşkilatımız hane hane sokak sokak şehrimizi kucakladı.

Bugün burada İstanbul'daki 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin İstanbul sevdalısı ile biraradayız.

Aynı çalışmayı 81 vilayetimizin tamamında gerçekleştireceğiz. Dün Konya'daydık, çarşamba günü Artvin'deydik.

İnşallah tempomuzu sürekli artırarak 2023'e kadar İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız.

Biz kuru vaat yapmıyoruz. İcraat, icraat icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz.

"SAHADA EN KÜÇÜK BİR BOŞLUK BIRAKMAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz hafta sadece bir günde İstanbul'un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret ederek bu doğrultusunda ilk adımı başarıyla attık. Seçime kadar her haneyi 2 kez ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz.

"BİRİLERİ YUVARLAK MASADA DÖNE DURSUN!"

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakarlıkla ilmil ilmik örerek kendi işimize bakacağız.

"AK PARTİ KADROSU 2023'TE BİR KEZ DAHA BAYRAĞI ZİRVEYE DİKECEK"

Partimizin bu günlere ulaşmasında katkı veren her bir kardeşime de şükranlarımı sunuyorum. AK Parti, milletin partisidir. Bu partinin kurucusu da bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin ta kendisidir.

Davayı gönlüne od eyleyen bu kadro inşallah 2023'te bir kez daha bayrağı zirveye dikecektir. Ey İstanbul, bu şehri fert fert, hane hane, sandık sandık, ilçe ilçe Türkiye Yüzyılı'na taşımaya hazır mıyız? Bizler birbirine kenetlenmiş parmaklar gibi saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar vız gelir.

KÜRESEL GÜÇLERE NET MESAJ

Demokrasi ve kalkınma hamlesini ileriye taşıyarak ülkemizin üzerinden vesayetin gölgesini nasıl kaldırdıysak içerde ve dışarda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek inşallah 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız, çöpe... Küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. İnşallah bu oyunu da bozacağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız.

Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ile en kısa sürede biraraya geleceğiz. İkamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleri ile temasa geçeceğiz. Kendimizden başlayarak halka halka bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız. Haneyi, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez. Varsın birileri sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımıza gideceğiz. Kazandığımız her zaferin gerisinde milletimizle kurduğumuz o güçlü bağ vardır.

"SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK YEGANE VİZYONA, KADROYA SAHİP TEK PARTİ BİZİZ"

Ülkemizin bugün yaşadığı sorunları çözebilecek yegane vizyona, kadroya sahip tek parti biziz. Muhalifler bile alenen ikrar edemeseler bile bu gerçeği dost ortamlarında ifade etmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Son bir ayda TOKİ'nin 500 bin konut, 1 milyon arsa kampanyasıyla, Togg'un üretime geçmesiyle, dünyanın en yüksek barajından biri Yusufeli Barajı'nın su tutmasıyla başlamasıyla, 7 yılda baraj kendini finanse edecek. Bunu AK Parti yapar.

"YILBAŞINDAN İTİBAREN ALDIĞIMIZ TEDBİRLERİN NETİCESİNİ DAHA İYİ GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Bu yola durmadan, usanmadan, yılbaşından itibaren aldığımız tedbirlerin neticesini daha iyi görmeye başlayacağız. Sizlerin özellikle yeşertmediğiniz, bakmadığınız her umut bahçesi ayrık otlarının istilasına uğramaya devam edecektir.

"PENÇE-KİLİT'TE 480 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Pençe-Kilit'te, Suriye'de 480 teröristi etkisiz hale getirdik. Şehitlerimiz var. Rabbim şehitlerimizi sevgili habibine komşu eylesin. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip eylesin. Şehitlerle beraber topraklar vatan oluyor. Hayatlarının baharında toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim inancımızda şehitler ölmez.

"HAKKIMIZI KULLANMAMIZIN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ"

Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek tarih önünde boynumuz bükük kalır. Bize boyun bükmek yakışmaz.