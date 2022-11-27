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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama! AK Parti'nin "İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına damga vuran an!

Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama! AK Parti'nin "İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına damga vuran an!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı. Başkan Erdoğan'ı on binler coşkuyla karşıladı. Halk ile kucaklaşan Başkan Erdoğan burada 2023 için önemli mesajlar verdi. İşte programa damga vuran fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 27.11.2022 18:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 19:02
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Başkan Erdoğan’a coşkulu karşılama! AK Parti’nin İstanbul’un sözü: Birlik, İrade, Zafer programına damga vuran an!

AK Parti İstanbul İl teşkilatının hazırlıklarını günlerdir büyük titizlikle yürüttüğü program için partililer stadı saatler öncesinden doldurdu.

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Başkan Erdoğan’a coşkulu karşılama! AK Parti’nin İstanbul’un sözü: Birlik, İrade, Zafer programına damga vuran an!

Partililer, Başkan Erdoğan'ı gelişini bekledikleri süre içinde marşlar eşliğinde sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

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Başkan Erdoğan’a coşkulu karşılama! AK Parti’nin İstanbul’un sözü: Birlik, İrade, Zafer programına damga vuran an!

Statta bazı yerler Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Başkan Erdoğan'ın portreleri ve Türk bayraklarıyla donatılırken, bazı yerlere de "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor", "Güçlü Lider, Büyük Türkiye", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartlar asıldı.

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Başkan Erdoğan’a coşkulu karşılama! AK Parti’nin İstanbul’un sözü: Birlik, İrade, Zafer programına damga vuran an!

BAŞKAN ERDOĞAN, SAHADA YÜRÜYEREK TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Başkan Erdoğan'ın gelişiyle partililerin coşkusu daha da artarken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı.

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Başkan Erdoğan’a coşkulu karşılama! AK Parti’nin İstanbul’un sözü: Birlik, İrade, Zafer programına damga vuran an!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe daha sonra saha içinde yürüyerek tribünlerdeki partilileri selamladı.