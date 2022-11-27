27 Kasım 2022, Pazar
Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama! AK Parti'nin "İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına damga vuran an!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı. Başkan Erdoğan'ı on binler coşkuyla karşıladı. Halk ile kucaklaşan Başkan Erdoğan burada 2023 için önemli mesajlar verdi. İşte programa damga vuran fotoğraflar…
Giriş Tarihi: 27.11.2022 18:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 19:02
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