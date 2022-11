Son dakika | Külliye’de öğretmenlerle buluşma! Başkan Erdoğan’dan Ankara’da önemli açıklamalar | Pençe-Kılıç operasyonu mesajı

TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE BUNU HER ŞEYDEN ÖNCE ÖĞRETMENLERİMİZE YANSITMAYI GÖREV BİLDİK

Kültürümüzde öğretmen, bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki o cevheri işleyen bir gönül işçisidir. Öğretmenlerimiz, karakterimizin de mimarlarıdır. Türkiye büyüdükçe bunu her şeyden önce öğretmenlerimize yansıtmayı görev bildik. 120 kişilik sınıfların olduğu okullarımız vardı şimdi sayı 20'lere indi. Okullarımızın bakımsızlıktan kurtararak her alanda en modern imkanlarla donattık. Öğretmenlerimizi de ihmal etmedik. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Halen görev başındaki 100 öğretmenden 75'inin atamasını biz yaptık. Bu yıl da bütçede Aslan payını eğitime ayırdık. 20 yıl önce eğitime ayrılan bütçe 7.5 milyar liraydı.Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 651 milyar lira olarak belirledik. Eğitim - öğretim, böyle gelmiş böyle gider anlayışı ile yürütülebilecek bir faaliyet değil. Eğitime ilişkin her reformu, her kararı uzun istişareler neticesinde artısını eksisini iyi hesap ederek tasarladık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da bu yaklaşımın bir hasılası olarak ortaya çıkardık. Kanun yürürlüğe girer girmez önüne arkasına bakmadan birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya bailadı. Tamamı yalan bilgilerle devletimiz ile öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi. Şartları taşıyan öğretmenlerimizi yüzde 95'i kariyer sistemine başvurmuştur. Başvuranların yüzde 99'u sınava girmiştir. Kariyerlerine ve geleceklerine sahip çıkan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.