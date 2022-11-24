Son dakika | Külliye'de öğretmenlerle buluşma! Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar | Pençe-Kılıç operasyonu mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, terörle mücadelenin kesintisiz devam edeceğine vurgu yaparak "Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te de olacağız, velhasıl nerede varsa orada olacağız. Bizim öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz" dedi. Pençe-Kılıç operasyonundan rahatsız olan HDP'ye "Meclis'teki ne idiği belirsizler." diyerek sert çıktı.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda bir araya geldi.
Törende konuşan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
Arzu Özsoy ile Ayşenur Alkan başta omak üzere teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Bizim varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir. Biz onlarla buraya tırmandık, durup dururken olmadı.
TERÖR YUVALARINI DARMADAĞIN EDİYORLAR
192 kahramanın hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Öğretmenlerimizin canlarını kasteden alçaklara döktükleri her kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz, hava harekatlarıyla saldırıların planlandığı terör yuvalarını darmadağın ediyorlar.
HDP'YE SERT ÇIKTI: MECLİS'TEKİ NE İDÜĞÜ BELİRSİZLER
Şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef ne idüğü belirsiz birileri var. Bundan niye rahatsızlar?
ÖĞRETMENİMİZE ELİ KALKANI DARMADAĞIN EDERİZ
Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te de olacağız, velhasıl nerede varsa orada olacağız. Bizim öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Bu, bundan sonra da böyle gidecek. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi devam ettireceğiz.
TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE BUNU HER ŞEYDEN ÖNCE ÖĞRETMENLERİMİZE YANSITMAYI GÖREV BİLDİK
Kültürümüzde öğretmen, bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki o cevheri işleyen bir gönül işçisidir. Öğretmenlerimiz, karakterimizin de mimarlarıdır. Türkiye büyüdükçe bunu her şeyden önce öğretmenlerimize yansıtmayı görev bildik. 120 kişilik sınıfların olduğu okullarımız vardı şimdi sayı 20'lere indi. Okullarımızın bakımsızlıktan kurtararak her alanda en modern imkanlarla donattık. Öğretmenlerimizi de ihmal etmedik. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Halen görev başındaki 100 öğretmenden 75'inin atamasını biz yaptık. Bu yıl da bütçede Aslan payını eğitime ayırdık. 20 yıl önce eğitime ayrılan bütçe 7.5 milyar liraydı.Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 651 milyar lira olarak belirledik. Eğitim - öğretim, böyle gelmiş böyle gider anlayışı ile yürütülebilecek bir faaliyet değil. Eğitime ilişkin her reformu, her kararı uzun istişareler neticesinde artısını eksisini iyi hesap ederek tasarladık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da bu yaklaşımın bir hasılası olarak ortaya çıkardık. Kanun yürürlüğe girer girmez önüne arkasına bakmadan birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya bailadı. Tamamı yalan bilgilerle devletimiz ile öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi. Şartları taşıyan öğretmenlerimizi yüzde 95'i kariyer sistemine başvurmuştur. Başvuranların yüzde 99'u sınava girmiştir. Kariyerlerine ve geleceklerine sahip çıkan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.
66 BİN 679 ÖĞRETMENİMİZ BAŞÖĞRETMEN OLMA HAKKINI KAZANDI
Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf olanlarla birlikte toplam 516 bin öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin öğretmenin 66 bini sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. 66 bin 679 öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız.
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