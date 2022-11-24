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Başkan Erdoğan'dan 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İİT Helal Expo Fuarı'na mesaj

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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Başkan Erdoğan’dan 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İİT Helal Expo Fuarı’na mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel rekabet ortamında önem kazanan helal pazarının; temiz, sağlıklı, güvenilir ürün ve hizmetleriyle artık sadece Müslümanların değil, tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna geldiğini belirtti.

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