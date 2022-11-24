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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan; gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." dedi.

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